إصابات بالرصاص واختناق العشرات.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة (فيديو)

ذكرت مصادر فلسطينية للجزيرة مباشر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 39 فلسطينيًّا في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية، فجر اليوم الأربعاء.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع 3 إصابات بالرصاص الحي في مواجهات بمخيم بلاطة في نابلس، بينما قام مستوطنون بعمليات اقتحام للمسجد الأقصى صباح اليوم.

تغطية صحفية: "الاحتلال ينسحب من نابلس،بعد فشله باعتقال أحد المط.اردين". pic.twitter.com/NXPRNTOPjd — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 17, 2022

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن 3 فلسطينيين أصيبوا بينهم فتيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم بلاطة شرقي نابلس صباح اليوم.

ونقلت عن مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس، أن 3 مواطنين بينهم فتيان أصيبوا بالرصاص الحي خلال اقتحام المخيم، ووصفت حالتهم بأنها مستقرة.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مخيم بلاطة للاجئين، وحاصرت أحد المنازل في حارة الجماسين.

حملة اعتقالات

واعتقلت قوات الاحتلال 39 فلسطينيًّا في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية، وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن الاحتلال شنّ الليلة الماضية وفجر اليوم حملة اعتقالات واسعة في الضفة شملت العشرات غالبيتهم من محافظتي بيت لحم وجنين.

ونقلت الوكالة الفلسطينية عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت 22 مواطنًا من بلدة تقوع شرق بيت لحم من بينهم شقيقان، كما اعتقلت 11 فلسطينيًّا من بلدة يعبد في جنين.

مصادر محلية: "قوات الاحتلال تغلق شارع القدس في محيط مخيم بلاطة بنابلس وأنباء عن محاصرة منزل". pic.twitter.com/ESNh5g1GCu — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 17, 2022

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين المحررين حمزة عواد من كوبر وعلي منير حمدان من بيت سيرا، بعد أن دهمت منزليهما وفتشتهما.

كما اعتقلت فلسطينيَّين من نابلس أحدهما أسير محرر، ومواطنًا من طولكرم بعد أن دهمت منزله وفتشته.

تغطية صحفية: "جانب من المواجهات في مخيم بلاطة بنابلس صباح اليوم". pic.twitter.com/Tcp7yX3yjC — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 17, 2022

إصابات باختناق

وأصيب العشرات بحالات اختناق لدى اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة يعبد جنوب غرب جنين، واندلعت مواجهات في البلدة بعد أن استخدم الجنود قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، مما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.

ونصبت قوات الاحتلال حاجزًا عسكريًّا مفاجئًا على مدخل قرية رمانة غرب جنين، وشرع الجنود بتوقيف مركبات المواطنين وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها.

🔴 متابعة صفا| مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال pic.twitter.com/HyEvFUtVvH — وكالة صفا (@SafaPs) August 17, 2022

اقتحام الأقصى

وفي القدس، اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الأربعاء باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، ونفّذوا جولات استفزازية في باحاته.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات يومية ما عدا يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض تقسيم زماني ومكاني فيه.