إيران تبدي استعدادا لمبادلة السجناء مع أمريكا

أبدت إيران، اليوم الأربعاء، استعدادها لتبادل السجناء مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن بلاده مستعدة لتبادل السجناء مع الولايات المتحدة، داعيًا إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى “التحرك بدلًا من العروض المسرحية” من أجل تحقيق ذلك.

وأضاف كنعاني “مستعدون لمبادلة السجناء مع واشنطن.. على الولايات المتحدة الإفراج عن المواطنين الإيرانيين المسجونين دون أي شروط”.

وتسعى طهران إلى الإفراج عن 7 أمريكيين من أصل إيراني، وإيرانيين يحملان إقامة دائمة في الولايات المتحدة، و4 إيرانيين ليس لهم وضع قانوني في الولايات المتحدة.

وكان وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن كتب على تويتر يوم الثلاثاء يقول إن الأمريكي من أصل إيراني، سياماك نمازي، أمضى الآن 2500 يوم “محتجزًا ظلمًا” في إيران، وإن واشنطن مصممة على ضمان حرية جميع الأمريكيين المحتجزين لدى إيران.

Siamak Namazi has now spent 2,500 days wrongfully detained in Iran. We are determined to secure his freedom and ensure all Americans who have been wrongfully detained by Iran, including his father Baquer, can return home.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 16, 2022