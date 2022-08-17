إطلاق سراح 25 معتقلا في مصر بينهم صحفي

أطلقت السلطات المصرية، الأربعاء، سراح 25 معتقلًا، بينهم صحفي، بعد التنسيق بين لجنة العفو الرئاسي والجهات القضائية.

وذكرت صحف مصرية وأعضاء في لجنة العفو الرئاسي أنه “تم تنفيذ قرار الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًا بعد التنسيق بين لجنة العفو والنيابة العامة والأجهزة المعنية”.

كما نشرت صحف ومواقع مصرية أسماء المفرج عنهم، ومن بينهم الصحفي سيد عبد اللاه.

#عاجل | بالأسماء.. تنفيذ قرار الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيا| صور https://t.co/0ni3UG7Sga — بوابة الأهرام (@AlAhramGate) August 17, 2022

"عاد أبي".. نظرة تلخِّص فرحة العودة وطي سنوات الاعتقال بين الصحفي سيد عبد اللاه وابنه pic.twitter.com/sfWDSYGMEj — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) August 17, 2022

ونشر أعضاء في لجنة العفو الرئاسي في مصر صورًا للمفرج عنهم مع أهاليهم، وأعرب الأعضاء عن أملهم في الإفراج عن المزيد من السجناء في المستقبل.

الحمد لله كثيرا .. فرحة الافراجات ولم شمل الاسر ..

عقبال الباقيين يا رب pic.twitter.com/RZcBcswFuw — طارق العوضى المحامى (@tarekelawady2) August 17, 2022

صور من إتمام الإفراج عن مجموعة اليوم pic.twitter.com/PC1PcqirvF — Tarek El Khouly (@khouly85) August 17, 2022

ووفق القانون المصري، فإن النائب العام هو صاحب السلطة في إطلاق سراح المحبوسين احتياطيًا، بينما لرئيس البلاد حق العفو عن كامل العقوبة أو بعضها للصادرة بحقه أحكام نهائية.

ومساء الأحد، أعلنت لجنة العفو الرئاسي في بيان أنها بصدد إصدار “قائمة عفو جديدة تُعلن قريبًا”.

وجرى تفعيل عمل اللجنة في أبريل/نيسان الماضي، مع إعادة تشكيلها بتوجيه رئاسي، تزامنًا مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بدء حوار وطني.

وصدرت عن اللجنة قوائم عدة للإفراج بعفو رئاسي، وأخرى تشمل قرارات قضائية بإخلاء السبيل.

وفي شهر يوليو/تموز الماضي أعلن أعضاء في اللجنة الإفراج عن 67 على الأقل من سجناء الرأي على مرتين.

وانطلق الحوار الوطني في 5 يوليو/تموز الماضي، عبر مجلس أمناء يضم 19 عضوًا بينهم محسوبون على المعارضة ومستقلون نسبيًا، ودعا المجلس في 30 من الشهر ذاته إلى مزيد من قرارات العفو الرئاسي عن سجناء.