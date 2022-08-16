مصر.. محكمة تحيل إلى المفتي أوراق قاض متهم بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال

أحالت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، أوراق القاضي أيمن حجاج وشريكه حسين الغرابلي، بعد إدانتهما بقتل زوجة الأول المذيعة شيماء جمال، إلى المفتي “لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهما”.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أن محكمة جنايات الجيزة حددت جلسة 11 سبتمبر/أيلول المقبل للنطق بالحكم في القضية.

وبدأت أولى جلسات محاكمة المتهمين بالقضية في يوليو/تموز الماضي، ثم قررت المحكمة -في أعقاب ذلك- حظر النشر في القضية.

وقررت النيابة العامة المصرية في يونيو/حزيران الماضي “ضبط وإحضار” أيمن حجاج -قاض بمجلس الدولة- لضلوعه في قتل زوجته الاعلامية شيماء جمال ودفن جثمانها.

ويأتي قرار المحكمة في وقت شهدت فيه مصر عددًا من جرائم قتل النساء.

وأُلقي القبض قبل أيام على طالب بتهمة قتل زميلته بعد رفضها الارتباط به وأُحيل إلى المحاكمة، بعد شهرين من جريمة قتل الطالبة نيرة أشرف المماثلة التي أثارت غضبًا واسعًا في البلاد.

وكانت المحكمة التي قضت بإعدام قاتل نيرة قد طالبت بإجازة بث تنفيذ حكم الإعدام بشكل مباشر على الجاني “مما يحقق الردع العام المبتغى”.

وبحسب الأمم المتحدة وجهاز الاحصاء المصري عام 2015، فقد تعرضت نحو 8 ملايين امرأة للعنف في مصر من أزواجهن أو أقربائهن أو البيئة المحيطة بهن في الأماكن العامة.