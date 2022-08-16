مصر.. بدء تحقيقات في حريق كنيسة جنوبي البلاد (فيديو)

باشرت النيابة العامة المصرية، اليوم الثلاثاء، التحقيقات في حريق اندلع في كنيسة بمحافظة المنيا، أسفر عن تلفيات بقاعة الكنيسة ولم يُسفر عن إصابة أو وفاة أحد.

وقالت في بيان إنها انتقلت إلى موقع كنيسة الأنبا بيشوي لمعاينته وبيان ما به من تلفيات، وانتدبت الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لرفع كافة الآثار لفحصها.

وحددت النيابة عددًا من شهود العيان بمحل الواقعة لسؤالهم، كما انتدبت اللجنةَ الهندسيةَ لبيان مدى السلامة الإنشائية للقاعة عقب اندلاع الحريق بها.

وكانت الداخلية المصرية قد أعلنت إخماد الحريق، وقالت إنه اندلع بسبب “خلل كهربائي”.

وقالت الوزارة في بيان إنه “بسؤال مسؤولي الكنيسة وشهود الواقعة أكدوا أن الحريق نتج عن ماس (خلل) كهربائي وجار اتخاذ الإجراءات القانونية”.

وأفادت وزارة الصحة بأنها “دفعت بـ4 سيارات إسعاف إلى موقع حريق الكنيسة الذي لم يسفر عن أي وفيات”.

وأضافت “تعرّض مواطن واحد للاختناق جراء الدخان المتصاعد من موقع الحريق، وتم إسعافه في موقع الحادث وحالته لا تستدعي النقل للمستشفى”.

ويُعد هذا ثالث حادث حريق في كنيسة مصرية خلال 48 ساعة.

وفي وقت متأخر الاثنين، نقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية عن المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية موسى إبراهيم قوله إنه تمت السيطرة فورًا على حريق نشب بكنيسة الأنبا موسى في مدينة كرداسة بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة) نتيجة ماس كهربائي دون حدوث إصابات.

والأحد، شهدت كنيسة “أبو سيفين” غرب القاهرة حريقًا كبيرًا أسفر عن مصرع 41 شخصًا وإصابة 16 بينهم أفراد شرطة، وقالت الداخلية وشهود عيان إن سبب الحادث “خلل كهربائي”.