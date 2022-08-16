لماذا لا يرى الأمريكيون حقيقة حروب إسرائيل على غزة؟ صحفية ومحللة صور أمريكية تجيب (فيديو)

كشفت الصحفية الأمريكية إيليس سوين الكاتبة ومحللة الصور في موقع (إنترسبت) عن التعتيم الإعلامي الذي تمارسه وسائل الإعلام الأمريكية على العدوان الإسرائيلي المتكرر على قطاع غزة.

وفي مقابلة مع برنامج (هاشتاج) على الجزيرة مباشر، قارنت الصحفية بين التغطية الأمريكية للحرب الأوكرانية والحرب على قطاع غزة، وأوضحت أنه يتم نشر العديد من الصور التي تظهر “تعرض الشعب الأوكراني المسالم للغزو والقصف الروسي”.

وأوضحت أنه رغم أن الشعب الفلسطيني يتعرض لنفس الاعتداء ولنفس الغزو ولنفس إراقة الدماء، فإنه للأسف لا تنشر نفس الصور بل يتم تفادي نشر صور استشهاد الأطفال وغيرها، وأكدت أن وسائل الإعلام الأمريكية ترى أن نشر صور أوكرانيا أقل خطرًا من نشر صور جرائم إسرائيل في غزة.

وأشارت إلى أن هناك تدخلًا من الحكومة الأمريكية وسياسة الكيل بمكيالين حتى في التغطية الإعلامية، حيث يتم تقديم الأدلة على الإبادة وجرائم الحرب في بلد دون آخر.

صحفية أمريكية تكشف عن "تعتيم" الإعلام الأمريكي على ما يحدث في #غزة@eliseswain pic.twitter.com/u0rtStF0FH — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) August 15, 2022

وتابعت “في الأسبوع الماضي رأيت في صحيفة (الواشنطن بوست) عدد الصور والإبادة وجرائم الحرب الروسية على أوكرانيا في يوم واحد أكثر مما تمت تغطيته في أسبوع كامل في قطاع غزة”.

وأشارت إلى أنه لكون الولايات المتحدة هي المساند الأول لإسرائيل يجري تعتيم إعلامي لما يحصل تحت الاحتلال، والتغطية على عدم التكافؤ أو التوازن في هذا النزاع.

واستطردت “هناك مساندة مطلقة من قبل الأمريكيين لإسرائيل، ولذلك فإن الروايات تختلف للتأثير في الرأي العام لاتهام الفلسطينيين بالاعتداء على الإسرائيليين المدنيين، وإظهار أن الجانب العنيف دائما يأتي من الفلسطينيين، مما يؤثر في مستوى التعاطف الذي يذهب في أغلب الأحيان تجاه إسرائيل”.

وواصلت “حتى مواقع التواصل الاجتماعي تمنع نشر ما يتعرض له الأطفال والعائلات الفلسطينية من وحشية، وتركز على الصواريخ القادمة من غزة في تشويه كبير للواقع”.

وكانت الصحفية إيليس سوين قد كتبت تقريرًا بعنوان “الأمريكيون لا يرون الوجه الحقيقي لحروب إسرائيل على غزة” في إشارة إلى تجميل وسائل الإعلام الغربية لجرائم الاحتلال في الأراضي المحتلة.

ويسلط التقرير الضوء على التناقض بين الاهتمام العالمي بمعاناة الشعب الأوكراني وبين الاهتمام بمعاناة الشعوب الأخرى وخاصة الشعب الفلسطيني.

ويشير التقرير إلى أن أغلب وسائل الإعلام الأمريكية ترفض نشر صور العدوان الإسرائيلي باعتبارها صورا قاسية وغير مناسبة للعرض، مما يؤدي إلى عدم إبراز الوجه الحقيقي لهذه الحروب.