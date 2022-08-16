سياسة|مصر

جدل في مصر بعد فيديو لكاهن كنيسة أبو سيفين يكمل “القداس” على الرغم من الحريق (فيديو)

مصر كنيسة أبو سيفين
امرأة تبكي بحرقة خلال تشييع ضحايا حريق الكنيسة (رويترز)
16/8/2022

ثار جدل على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر بعد تداول مقطع فيديو لكاهن كنيسة أبو سيفين التي احترقت وهو يواصل المراسم الدينية على الرغم من ملء الدخان الكثيف للكنيسة.

ونقلت صحيفة الشروق المصرية عن “مصدر كنسي” أن مقطع الفيديو صحيح.

ويظهر الكاهن في الفيديو وهو يواصل أداء القداس تحت أضواء الهواتف المحمولة، رغم انتشار الدخان الكثيف الناتج عن الحريق.

ويظهر المشاركون في القداس من رجال دين وهم يتحركون وينظرون يمينًا ويسارًا، ثم يتوجهون بنظرهم إلى الكاهن في ما بدا طلبًا لإنهاء الصلاة ليتمكن الحاضرون من مغادرة الكنيسة.

وذكرت الشروق عبر حسابها على موقع فيسبوك أن المصدر الكنسي قال إنه كان على الكاهن “وقف الصلاة فورًا”.

وانتقد مستخدمون على مواقع التواصل مواصلة الكاهن الصلاة رغم الحريق، بينما أعرب آخرون عن تقديرهم للدور الذي قام به الكاهن وعدم تركه للكنيسة مما أسفر عن مصرعه.

وأسفر الحريق الذي اندلع في الكنيسة عن مصرع 41 شخصًا على الأقل، بينهم 15 طفلًا.

المصدر : الجزيرة مباشر