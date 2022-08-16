جدل في مصر بعد فيديو لكاهن كنيسة أبو سيفين يكمل “القداس” على الرغم من الحريق (فيديو)

ثار جدل على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر بعد تداول مقطع فيديو لكاهن كنيسة أبو سيفين التي احترقت وهو يواصل المراسم الدينية على الرغم من ملء الدخان الكثيف للكنيسة.

ونقلت صحيفة الشروق المصرية عن “مصدر كنسي” أن مقطع الفيديو صحيح.

ويظهر الكاهن في الفيديو وهو يواصل أداء القداس تحت أضواء الهواتف المحمولة، رغم انتشار الدخان الكثيف الناتج عن الحريق.

ويظهر المشاركون في القداس من رجال دين وهم يتحركون وينظرون يمينًا ويسارًا، ثم يتوجهون بنظرهم إلى الكاهن في ما بدا طلبًا لإنهاء الصلاة ليتمكن الحاضرون من مغادرة الكنيسة.

وذكرت الشروق عبر حسابها على موقع فيسبوك أن المصدر الكنسي قال إنه كان على الكاهن “وقف الصلاة فورًا”.

وانتقد مستخدمون على مواقع التواصل مواصلة الكاهن الصلاة رغم الحريق، بينما أعرب آخرون عن تقديرهم للدور الذي قام به الكاهن وعدم تركه للكنيسة مما أسفر عن مصرعه.

#ابونا_عبد_المسيح رفض الهروب من الكنيسة وظل ينقذ ابناءه الي ان دخان الحريق ادي الي وفاته

الراعي الصالح… يبذل نفسه عن خرافه🖤#كنيسة_المنيرة #كنيسه_أبوسيفين #كنيسة_أبو_سيفين pic.twitter.com/wRIuxABNUN — Banned Brother 📿☦️ (@miinamalak) August 14, 2022

وأسفر الحريق الذي اندلع في الكنيسة عن مصرع 41 شخصًا على الأقل، بينهم 15 طفلًا.