ترمب: عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي “سرقوا” جوازات سفري

اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف بي آي) بسرقة جوازات سفره خلال تفتيش عقاره في “مار إيه لاغو” بولاية فلوريدا، الأسبوع الماضي.

وكتب ترمب، اليوم الاثنين، على شبكة التواصل الاجتماعي (تروث سوشيال) التي شارك في تأسيسها “نجاح باهر! في المداهمة التي شنها (إف بي آي) على مار إيه لاغو، لقد سرقوا جوازات سفري الثلاثة (انتهت صلاحية أحدهم) إلى جانب كل شيء آخر”.

وأضاف ترمب “هذا هجوم على خصم سياسي على مستوى لم يسبق له مثيل في بلدنا. إنه العالم الثالث!”.

ولا يزال من غير الواضح لماذا تحدّث ترمب عن هذا الأمر الآن فقط، بعد أسبوع من تفتيش منزله في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) نقلًا عن وثائق اطلعت عليها أن موظفي مكتب التحقيقات صادروا 11 مجموعة من الوثائق السرية بما في ذلك وثائق صُنّفت على أنها “سرية للغاية”.

وقالت الصحيفة إن أفراد مكتب التحقيقات الاتحادي أخذوا نحو 20 صندوقًا من الوثائق ومجلدات من الصور ومذكرة مكتوبة بخط اليد والأمر التنفيذي باستخدام الرأفة مع روجر ستون حليف ترمب.

وجاءت المداهمة بعد شكوك بأن ترمب ربما انتهك قانون التجسس وقوانين أخرى من خلال أخذ وثائق سرية من البيت الأبيض عندما ترك منصبه في يناير/كانون الثاني 2021.

ونشرت محكمة في فلوريدا قائمة المواد المضبوطة وكذلك مذكرة التفتيش بناء على طلب من وزير العدل والنائب العام الأمريكي ميريك جارلاند.