مغادرة أول سفينة حبوب من أوكرانيا إلى أفريقيا وبوتين يتهم الغرب بإطالة أمد الحرب (فيديو)

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة، بالسعي لإطالة أمد الحرب في أوكرانيا وتأجيج نزاعات في مناطق أخرى من العالم، عبر أنشطة مثل زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان.

ومن ناحية أخرى غادرت السفينة (بريف كوماندر) ميناء بيفديني الأوكراني حاملة أول شحنة من المساعدات الغذائية الإنسانية المتجهة إلى أفريقيا من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأشار الرئيس الروسي في خطاب ألقاه خلال مؤتمر موسكو للأمن الدولي اليوم الثلاثاء إلى أن الدول الغربية تسعى لمدّ نظام شبيه بحلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، موضحًا أن زيارة نانسي بيلوسي لتايوان استفزاز “مخطط له بدقة”.

وقال إن “المغامرة الأمريكية المرتبطة بتايوان ليست مجرّد رحلة فردية لسياسية لا تتحلى بالمسؤولية، بل هي جزء من استراتيجية لها أهداف تتبعها الولايات المتحدة عن وعي لزعزعة الاستقرار وإثارة الفوضى في المنطقة والعالم”.

وفي هذا السياق، كشفت بريطانيا اليوم الثلاثاء أن الأسطول الروسي في البحر الأسود يجد صعوبات حاليا في فرض سيطرة بحرية فعالة، وأن دورياته تقتصر غالبا على المياه القريبة من ساحل شبه جزيرة القرم.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في نشرة مخابراتها اليومية على تويتر إن أسطول البحر الأسود لا يزال يستخدم صواريخ كروز الطويلة المدى لدعم الهجمات البرية لكنه يحتفظ بموقف دفاعي.

وجاء في النشرة التي تعنى بالوضع العسكري “أن فعالية أسطول البحر الأسود المحدودة تقوض من استراتيجية الغزو الروسي الشاملة بسبب تحييد التهديد البرمائي لأوديسا إلى حد بعيد الآن”.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 16 August 2022

