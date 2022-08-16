الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله ويدكّ منشآت في الضفة ويعتقل العشرات (فيديو)

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منشآت سكنية وحظائر ماشية تملكها عائلات فلسطينية في قرية الجفتلك بمحافظة أريحا في الضفة الغربية.

وأفاد رئيس المجلس القروي في الجفتلك أحمد غوانم لوكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال هدمت 4 غرف سكنية وحظيرتي ماشية تملكها عائلة أبوعرام.

وكانت قوات الاحتلال قد هدمت أمس منشأة زراعية في منطقة المسعودية بأراضي قرية برقة شمال غرب نابلس، وغرفة زراعية في بلدة كفر الديك، وبركسا زراعيًّا في قرية بتير في بيت لحم.

وفي محافظة طوباس، استولت قوات الاحتلال على خط مياه بعد تفكيكه، ومعدات زراعية من منطقة الرأس الأحمر جنوب شرق المحافظة، كما اقتلعت أشجار الموز من المنطقة.

وفي القدس، اضطر المواطن فاروق مصطفى إلى هدم منزله قسرًا بقرار من الاحتلال تحت تهديد الغرامات في بلدة العيسوية، كما هدمت جرافات الاحتلال قاعة السلام للمناسبات بعد حرقها، في البلدة ذاتها.

#شاهد| آليات الاحتلال تشرع بهدم قاعة السلام للمناسبات في بلدة العيساوية بالقدس، صباح اليوم pic.twitter.com/LlIsMRw8ay — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 16, 2022

اعتقالات في الضفة وغزة

من ناحية أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 24 مواطنا من الضفة الغربية وقطاع غزة.

ففي منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، اعتقلت بحرية الاحتلال 4 مواطنين، بعد الاستيلاء على مركبيهما.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 5 مواطنين بينهم أشقاء، و6 شبان في رام الله، وشاب من الأغوار أثناء مروره على حاجز الحمرا العسكري. كما اعتقلت مواطنيْن من بلدة العيسوية بالقدس.

إصابات بمواجهات الدهيشة

وفي جنوب بيت لحم اعتقل جيش الاحتلال 3 شبان بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها في مخيم الدهيشة. وأصيب فجر اليوم 5 مواطنين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في المخيم.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية بأن المواجهات اندلعت إثر اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال للمخيم، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت، مما أدى إلى إصابة 5 شبان بأعيرة نارية في الأقدام نقلوا إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.