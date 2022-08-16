“الاحتلال يعترف بالمسؤولية”.. هآرتس: أطفال مقبرة جباليا الـ5 قُتلوا بقصف إسرائيلي لا بصاروخ للمقاومة

كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن الاطفال الـ5 الذين قضوا في اليوم الثاني من العدوان الأخير على قطاع غزة، قتلوا جراء قصف طائرات الاحتلال.

وذكرت الصحيفة أن تحقيقًا أجراه جيش الاحتلال بيّن أنه لم تُطلَق قذائف من قطاع غزة في ذلك الوقت، بل إن الطائرات الإسرائيلية هي التي قصفت المنطقة فقتلت الأطفال.

وبحسب هآرتس أكد مسؤولون أمنيون أن إسرائيل مسؤولة عن مقتل 5 أطفال، استُشهدوا في اليوم الأخير من العدوان الذي وقع هذا الشهر.

صورة من المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال إثر قصف مخيم جباليا شمالي #غزة والتي أسفرت عن استشهاد 6 فلسطينيين بينهم 4 أطفال ووقوع عشرات الإصابات pic.twitter.com/gslOptZSiG — قناة الجزيرة (@AJArabic) August 6, 2022

وأضافت “خلُص تحقيق للجيش في الحادث، الذي وقع في 7 أغسطس/آب في مقبرة الفلوجة شرقي جباليا، إلى مقتل القاصرين بغارة جوية إسرائيلية، حسبما أكدته عدة مصادر دفاعية”.

وأشارت إلى أنه بعد مقتلهم مباشرة، قال العديد من كبار ضباط الاحتلال إن الـ5 قتلوا على الأرجح بصاروخ غير تابع لحركة الجهاد الإسلامي (أحد فصائل المقاومة الفلسطينية المسلحة في غزة).

وكان سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة قد ادعى خلال جلسة لمجلس الأمن، أن إسرائيل لم تقتل الأطفال الخمسة في جباليا.

بعد إلقاء اللوم في البداية على الجهاد الإسلامي.. إسرائيل تعترف بقتل 5 أطفال من #غزة في غارة على مخيم #جباليا pic.twitter.com/87GaGbzMd5 — قناة الجزيرة (@AJArabic) August 16, 2022

والشهداء الـ5 هم: جميل نجم الدين نجم (3 أعوام)، وجميل إيهاب نجم (13 عامًا)، ومحمد صلاح نجم (16 عامًا)، وحامد حيدر نجم (16 عامًا)، ونظمي أبو كرش (15 عامًا).

وأضافت هآرتس أنه “وفقًا لمجلس اللاجئين النرويجي، فقد شارك 3 منهم في السابق في برنامج دعم لضحايا الصدمات في غزة”.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن جيش الاحتلال تعليقه على الغارة بقوله “هاجم الجيش أهدافًا عسكرية للجهاد الإسلامي في قطاع غزة، وخلال عملياته بذل الجيش الإسرائيلي كل جهد معقول لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين والممتلكات المدنية قدر الإمكان”.

جيش الاحتلال يعترف بارتكاب مجزرة في مقبرة الفالوجا في جباليا شمال غزة أدت لاستشهاد خمسة أطفال خلال العدوان الأخير. pic.twitter.com/rkuZ7sl3pl — شجاعية (@shejae3a) August 16, 2022

وأضاف جيش الاحتلال أنه يُحقق في جميع أعماله خلال العملية، ولا يزال التحقيق جاريًا في حادثة المقبرة.

وعلى مدار 3 أيام (من 5 وحتى 7 أغسطس الجاري) شنّ جيش الاحتلال عدوانًا على قطاع غزة، أسفر -بحسب وزارة الصحة الفلسطينية- عن استشهاد 49 شخصًا بينهم 17 طفلًا و4 نساء، و360 إصابة بجروح مختلفة.