لجنة العفو الرئاسي في مصر: قائمة إفراجات جديدة عن سجناء “قريبا”

أعلنت لجنة العفو الرئاسي في مصر، أمس الأحد، أنها بصدد إصدار قائمة جديدة تشمل قرارات إفراجات وعفو عن سجناء قريبًا.

جاء ذلك وفق ما نشره عضوَا اللجنة النائبان في مجلس النواب بمصر، طارق الخولي ومحمد عبد العزيز، عبر صفحتيهما في فيسبوك.

وقال الخولي “تعكف لجنة العفو الرئاسي على الإعداد لقائمة عفو جديدة ليعلن عنها قريبا، بشركم الله بالخير”.

وأكد محمد عبد العزيز الأمر قائلًا “قائمة عفو جديدة تعلن عنها لجنة العفو الرئاسي قريبًا، إن شاء الله تستمر الأخبار المفرحة”.

وشهدت اللجنة تفعيل عملها في أبريل/ نيسان الماضي، مع إعادة تشكيلها بتوجيه رئاسي، تزامنًا مع دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، آنذاك، لبدء أول حوار وطني في عهده منذ وصوله إلى السلطة صيف 2014، وصدرت عنها قوائم بعفو رئاسي وأخرى تشمل قرارات قضائية بإخلاء السبيل.

وفي 5 يوليو/ تموز الماضي، انطلق الحوار الوطني عبر مجلس أمناء يضم 19 عضوًا بينهم محسوبون على المعارضة ومستقلون نسبيا، ودعا المجلس في 30 من الشهر ذاته إلى مزيد من قرارات العفو الرئاسي عن سجناء.

شكوك في أعداد المفرج عنهم

ويشكك مراقبون ومنظمات حقوقية في أعداد المفرج عنهم المعلنة من قبل السلطات المصرية أو من قبل لجنة العفو الرئاسي.

فقد بلغ عدد المعفو عنهم والمطلق سراحهم وفق قرارات رئاسية وقضائية، 138 سجين رأي على الأقل، منذ إعلان الرئيس المصري في 24 أبريل الماضي، اعتزامه إجراء حوار وطني، وذلك حتى نهاية يوليو الماضي، وفق رصد أولي لوكالة الأناضول.

وكانت لجنة العفو الرئاسي قد أعلنت أنه سيجري العفو عن نحو 1000 معتقل دفعة واحدة في ذكرى 30 يونيو/ حزيران الماضي، إلا أنها مرت دون خروج أي معتقل، ليُعلن قبيل عيد الأضحى عن إخلاء سبيل 60 معتقلًا فقط.

وفي 16 مايو/ أيار الماضي، قال عضو لجنة العفو الرئاسي طارق العوضي، في تصريحات تلفزيونية، إن “اللجنة تفحص ملفات 1074 من السجناء، تمهيدًا لإصدار قرار نهائي بالإفراج عنهم.

وقال العوضي، في مداخلة هاتفية على إحدى الفضائيات المصرية، إن عدد المفُرج عنهم بسبب جهود اللجنة وصل إلى 700 شخص تقريبًا، كانوا جميعهم ضمن القوائم التي أعدتها اللجنة.

لكن المحامي في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية نبيه الجنادي، قال لموقع “مدى مصر” إن إجمالي عدد المُفرج عنهم لا يتجاوز نصف تقديرات العوضي، منذ بدء اللجنة في عملها نهاية أبريل الماضي حتى نهاية يونيو تقريبًا.

وبحسب إحصاءات “مدى مصر” وصل عدد المُفرج عنهم بقرار من نيابة أمن الدولة العليا إلى 211 سجينا فقط حتى 16 يوليو الماضي.