مصر.. المتحدث باسم الكنيسة القبطية يروي لـ “الجزيرة مباشر” تفاصيل حريق كنيسة الجيزة (فيديو)

روى القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية للجزيرة مباشر تفاصيل حريق كنيسة “أبو سيفين” في محافظة الجيزة، مؤكدًا أنه لا تتم الموافقة ومنح الترخيص لأي كنيسة إلا بعد توافر اشتراطات للسلامة المدنية فيها.

وأضاف المتحدث في لقاء مع برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر أن سرعة نشوب الحريق تسببت في وقوع عدد كبير من الضحايا بين رواد الكنيسة الذين كانوا يحضرون صلاة بداخلها.

ولقي 41 شخصًا على الأقل مصرعهم إثر حريق نشب في كنيسة أبو سيفين بمحافظة الجيزة، غرب القاهرة، مما تسبب في تدافع بين الحاضرين.

ونفى القمص موسى إبراهيم أن تكون أغلب الوفيات من الأطفال، موضحًا أن أعمار الضحايا تتراوح بين 5 سنوات و75 عامًا.





وقال المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية إن سيارات الإطفاء والإسعاف وصلت بسرعة إلى موقع الكنيسة التي وقع بها الحريق، وتعاملت بشكل سريع مع الحادث.

ورجّح الفحص المبدئي للكنيسة أن يكون السبب في الحريق خللًا كهربائيًا تسبب في انفجار مولد كهربائي خاص بالكنيسة.

وذكر بيان لوزارة الصحة أن أغلب الوفيات نتجت بسبب الاختناق من الدخان الكثيف، والتدافع بسبب محاولات الهروب من الحريق.