قتلى وجرحى عسكريون في غارات جوية إسرائيلية على سوريا (فيديو)

قُتل 3 عسكريين وجرح 3 آخرون في ضربات إسرائيلية من الأجواء اللبنانية استهدفت، الأحد، مواقع في ريف دمشق وطرطوس، وفق ما أفادت وكالة سانا السورية الرسمية.

وأوردت الوكالة نقلًا عن مصدر عسكري قوله إن “العدو الإسرائيلي نفّذ عدوانًا جويًا برشقات من الصواريخ مستهدفًا بعض النقاط في ريف دمشق، وتزامن هذا العدوان مع عدوان آخر من اتجاه البحر مستهدفًا بعض النقاط جنوب محافظة طرطوس”، مضيفًا “أدى العدوان إلى استشهاد 3 عسكريين وجرح 3 آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية”.

وذكرت الوكالة أن الدفاعات الجوية السورية تصدت “لأهداف معادية” في سماء المحافظة وبمنطقة جبال القلمون قرب الحدود مع لبنان.

ورفض الجيش الإسرائيلي التعقيب.

وقال مصدر في محافظة طرطوس “إن فرق الإطفاء لا تزال تعمل على إخماد النيران التي خلّفها القصف في ريف المحافظة الجنوبي الشرقي”.

وقال سكان يعيشون في ريف طرطوس الجنوبي الشرقي أنهم شاهدوا صواريخ وهي تنفجر في الجو جراء تصدي وساط الدفاع الجوي للصواريخ الإسرائيلية التي انطلقت من مناطق الحدود اللبنانية السورية القريبة من البحر المتوسط”.

والجمعة الماضي، استهدفت القوات الإسرائيلية بقذائف دبابة أطراف قرية في محافظة القنيطرة في جنوب سوريا، ما أدى الى إصابة مدنيين اثنين بجروح، وفق “سانا”.

والشهر الماضي، قُتل 3 عسكريين سوريين، وأصيب 7 آخرون بجروح في غارة جوية إسرائيلية طالت أهدافًا في محيط العاصمة السورية دمشق، وفق سانا.

ومنذ بداية الحرب في سوريا في 2011، شنّت إسرائيل مئات الغارات الجوّية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافًا إيرانيّة وأخرى لحزب الله اللبناني.

ونادرًا ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنّها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفها بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

ويبرّر الجيش الإسرائيلي هذه الهجمات بكونها ضرورية لمنع إيران من الحصول على موطئ قدم لها عند حدود إسرائيل.

وتؤكّد طهران وجود عناصر من قوّاتها المسلّحة في سوريا بمهمّات استشاريّة.