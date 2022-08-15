“جروزاليم بوست” تكشف رسالة سرية من ترمب إلى نتنياهو بشأن ضم أراضٍ في الضفة

كشفت صحيفة إسرائيلية، الاثنين، عن رسالة سرّية وجهها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، بشأن ضم أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية.

وقالت صحيفة “جروزاليم بوست” الإسرائيلية، إن الرسالة التي لم يتم الإعلان عنها سابقًا، جاءت في 3 صفحات، وتحمل تاريخ 26 يناير/كانون الثاني 2020.

وتلقى نتنياهو الرسالة قبل يومين من إعلان ترمب عن خطته المعروفة بـ”صفقة القرن” لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، التي رفضها الفلسطينيون بالكامل.

ولم تورد صحيفة “جروزاليم بوست” نسخة من رسالة ترمب وإنما نشرت مقتطفات منها، دون أي تأكيد لصحتها أو لفحواها من مكتب نتنياهو أو الرئيس الأمريكي السابق.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترمب عرض في رسالته بعض تفاصيل رؤيته للتسوية، ويشمل ذلك أن إسرائيل “ستكون قادرة على بسط السيادة على أجزاء من الضفة الغربية، كما هو محدد في الخريطة المدرجة في الخطة (صفقة القرن)، إذا وافق نتنياهو على دولة فلسطينية في الأراضي المتبقية على تلك الخريطة”.

وبحسب الصحيفة، فإن ترمب طلب من نتنياهو تبنّي “السياسات الموضحة في الرؤية، في ما يتعلق بأراضي الضفة الغربية التي تم تحديدها على أنها ستصبح جزءًا من دولة فلسطينية مستقبلية”.

وأضاف الرئيس الأمريكي، بحسب الصحيفة “مقابل تنفيذ إسرائيل لهذه السياسات واعتماد خطط إقليمية مفصلة بشكل رسمي لا تتعارض مع الخريطة المفاهيمية المرفقة برؤيتي، ستعترف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على تلك المناطق من الضفة الغربية التي تتصور رؤيته أنها جزء من إسرائيل”.

ونقلت الصحيفة عن مصدر بمكتب نتنياهو -الذي لم ينشر الرسالة- قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق رد آنذاك على رسالة ترمب بأن “إسرائيل ستمضي قدمًا في خطط فرض السيادة في الأيام القادمة”، في إشارة إلى الضم.

وكان نتنياهو قد أعلن آنذاك اعتزامه ضم أكثر من 30% من الضفة الغربية إلى إسرائيل، وتشمل جميع المستوطنات وأراضي في محيطها وغور الأردن.

وحدد نتنياهو الأول من يوليو/تموز 2020، للبدء في عملية الضم، لكنه عاد وأعلن تأجيل العملية إلى أجل غير مسمى.

ولم تعلن إدارة ترمب -علانية خلال ولايته- منح الضوء الأخضر لإسرائيل لتنفيذ عملية الضم، التي لاقت انتقادات حادة من الفلسطينيين والدول العربية والمجتمع الدولي.

وجاء الكشف عن الرسالة بعد نشر مقتطفات من كتاب جاريد كوشنر -صهر الرئيس الأمريكي السابق وكبير مساعديه- بعنوان “كسر التاريخ: مذكرات البيت الأبيض”.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن كوشنر كشف في كتابه أن السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل ديفيد فريدمان ذهب بدون علمه وعلم ترمب، و”أكد لنتنياهو أنه سيطلب من البيت الأبيض دعم الضم على الفور”.

وأشار إلى أن نتنياهو “لم ينقل هذا ليّ، أو لأي شخص في فريقي”.

وبحسب الصحيفة، فقد كتب ترمب في رسالته “لقد أدرك الكثيرون في العالم العربي أن إسرائيل ليست عدوهم، بل هي حليف أساسي في ردع عدوان إيران. أعتقد أنه بسبب العلاقات القوية التي أقامتها إدارتي معكم ومع العديد من القادة العرب، فإن الولايات المتحدة اليوم في وضع فريد للمساعدة في تحريك إسرائيل والمنطقة نحو سلام أوسع”.