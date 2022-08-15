بعد حكم قضائي بوقف تنفيذ قرار سعيّد بحقهم.. العدل التونسية: القضاة المعفيين محل ملاحقة جزائية

قالت وزارة العدل التونسية، الأحد، إن القضاة المشمولين بقرار الإعفاء يخضعون الى الملاحقة الجزائية، على الرغم من صدور حكم من المحكمة الإدارية بوقف تنفيذ قرار الرئيس قيس سعيّد بإعفائهم.

وكان سعيّد قد أصدر الأمر الرئاسي في حزيران/يونيو الماضي بعزل 57 قاضيًا بدعوى مكافحة الفساد، وتضمن الأمر بندًا يمنع الطعن ضده إلا بعد صدور أحكام نهائية بشأن التهم الموجهة لهم.

لكن المحكمة الإدارية أصدرت حكمًا في العاشر من الشهر الجاري بوقف تنفيذ هذا الأمر ضد 47 قاضيًا من بين القضاة المعفيين، ما قد يمهد نظريًا لعودتهم إلى مهامهم.

لكن البيان المقتضب لوزارة العدل الذي صدر اليوم بينما يستعد القضاة للاحتفال بقرار المحكمة الإدارية، قال إن “القضاة المعفيين محل ملاحقات جزائية”.

ولم تشر الوزارة الى تفاصيل إضافية، ولكن البيان قد يعيق عودة القضاة إلى مهامهم.

وكان الأمر الرئاسي قد لقي معارضة من نقابات وجمعية القضاة التي دخلت في حركات احتجاجية من بينها الإضراب عن العمل في المحاكم، وإضراب عدد من القضاة المعزولين عن الطعام.

وتتهم النقابات الرئيس بتصفية قضاة سياسيًا، وضرب استقلالية القضاء واعتماد تقارير سرية في قرارات العزل دون العودة إلى الهياكل التأديبية المتخصصة، وكان سعيّد قد حل قبل ذلك المجلس الأعلى للقضاء وعوضه بمجلس مؤقت.

وأعلن قضاة عن مخاوفهم من الصلاحيات الموسعة للرئيس في الدستور الجديد الذي جرى التصويت عليه في استفتاء 25 يوليو/تموز الماضي.

ويرد سعيّد بأنه “يريد تصحيح مسار الثورة لعام 2011 التي أطاحت بالحكم الاستبدادي في 2011، ومكافحة الفساد المتفشي في مؤسسات الدولة والقضاء”.

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو الماضي، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وترى قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل “انقلابًا على دستور 2014 وترسيخًا لحكم فردي مطلق”، بينما ترى قوى أخرى أنها “تصحيح لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.