“سنسحق أي تدخل أجنبي”.. الصين: زيارة وفد الكونغرس الأمريكي إلى تايوان خرق لسيادتنا (فيديو)

أعلن الجيش الصيني، اليوم الاثنين، أنه يجري تدريبات عسكرية في محيط تايوان “للتأهب لمعارك مسلحة متعددة القوات ومناورات قتالية في البحر والمجال الجوي حول تايوان” وفقًا لبيان صادر عن القيادة الشرقية للجيش.

وأضاف البيان أن التدريبات “رادع حازم للولايات المتحدة وتايوان اللتين تواصلان لعب الحيل السياسية وتقويض السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان”.

تضر بالسيادة الصينية

وفي بيان منفصل قالت وزارة الدفاع الصينية إن زيارة النواب الأمريكيين تمثل انتهاكًا لسيادة ووحدة أراضي الصين “وتكشف بشكل كامل الوجه الحقيقي للولايات المتحدة كمفسد للسلام والاستقرار في مضيق تايوان”.

وأضافت أن “جيش التحرير الشعبي الصيني يواصل التدريب والاستعداد للحرب، ويدافع بحزم عن السيادة الوطنية ووحدة الأراضي وسيسحق بحزم أي شكل من أشكال نزعة (استقلال تايوان) الانفصالية والتدخل الأجنبي”.

وأكدت أن الزيارة التي قام بها وفد من الكونغرس الأمريكي إلى تايوان برئاسة السناتور إد ماركي، تضر بالسيادة الصينية وتظهر أن الولايات المتحدة “تدمر السلام في مضيق تايوان”.

أما المتحدث باسم الخارجية الصينية فقال إن زيارة وفد من الكونغرس الأمريكي لتايوان ينتهك سيادة الصين ويتجاهل مبدأ الصين الواحدة، وأن الصين ستتخذ كل ما يلزم من أجل الدفاع عن الصين ووحدة أراضيها.

“الجار الشرير”

ونقلت وكالة رويترز عن رئيسة تايوان قولها “نؤكد التزامنا بالحفاظ على الوضع المستقر القائم في مضيق تايوان” وأكدت أن “المناورات العسكرية الصينية حول تايوان تقوّض بشكل خطير الاستقرار والسلام الإقليميين”.

وقال رئيس وزراء تايوان (سو تسينج تشانج) إن رد فعل الصين على مثل هذه الزيارات التي يقوم بها الأصدقاء الأجانب لن تردعهم.

وأكد للصحفيين “لا يمكننا فقط ألا نفعل أي شيء لأن هناك جار شرير بالجوار وألا نجرؤ على السماح للزوار أو الأصدقاء بالحضور”.

زيارة نواب أمريكيين لتايوان

والتقى 5 نواب أمريكيون يزورون تايوان اليوم الاثنين بالرئيسة التايوانية (تساي انغ وين) ونواب آخرين، لإظهار الدعم لتايوان في ظل تصاعد التوترات في مضيق تايوان.

وسيناقش البرلمانيون العلاقات الأمريكية-التايوانية والأمن الإقليمي والتجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد العالمية وتغير المناخ إلى جانب قضايا أخرى مهمة محط اهتمام مشترك، وفق بيان للمعهد الأمريكي في تايوان.

ووصل الوفد البرلماني الأمريكي أمس الأحد تايوان في زيارة مفاجئة لمدة يومين، تعقب زيارة قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي مطلع هذا الشهر.

وأثارت زيارة نانسي بيلوسي حفيظة بيجين بزيارة تايوان، ما دفع الصين إلى إجراء مناورات جوية وبحرية غير مسبوقة زادت المخاوف من احتمال اندلاع نزاع.

وتعتبر الصين تايوان جزءًا من أراضيها وتتعهّد استعادتها وإن بالقوة، وبعد زيارة نانسي بيلوسي، أرسلت بيجين -على مدى أسبوع- سفنا حربية وصواريخ وطائرات إلى المياه والأجواء المحيطة بالجزيرة.