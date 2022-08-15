اشتباكات بالأيدي أثناء إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية في كينيا (فيديو)

اندلعت اشتباكات بالأيدي لدى إعلان رئيس لجنة الانتخابات في كينيا فوز المرشح وليام روتو بالانتخابات الرئاسية بعد حصوله على 50.4% من الأصوات.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر قولهم إن 4 من أعضاء اللجنة الانتخابية في البلاد أعلنوا رفضهم نتائج الانتخابات.

وأفادت وكالة رويترز للأنباء أن نائب رئيس لجنة الانتخابات الكينية و3 من أعضاء اللجنة يصفون نتائج الانتخابات الرئاسية بأنها مبهمة.

ودعا نائبُ رئيس هيئة الانتخابات الأحزابَ إلى اللجوء للقضاء بشأن أي نزاع خاص بالنتائج.

وأمس الأحد، صدرت دعوات عدة إلى الهدوء ووحدة الصف في كينيا الغارقة منذ أيام في حال من الترقب بانتظار صدور نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في التاسع من أغسطس/آب الجاري، والتي بيّنت الأرقام الأولية أنها قد تكون شديدة التقارب.

وصباح الأحد، أظهرت نتائج نشرتها مفوضية الانتخابات -شملت نحو نصف صناديق الاقتراع- أن نائب الرئيس المنتهية ولايته وليام روتو حصل على 51.25% من الأصوات مقابل 48.09% لمنافسه رايلا أودينغا، وهي نسبة تاريخية للمعارضة المدعومة من الرئيس المنتهية ولايته أوهورو كينياتا.

وعلى إثر ذلك، أوقفت المفوضية البث المباشر للنتائج من دون إعطاء أي توضيح.

لكن صحيفة (ديلي نيشن) اليومية أوردت -نقلًا عن بيانات رسمية شملت 70% من مراكز الاقتراع- أن روتو حصل حتى الآن على 52.54% من الأصوات بينما نال أودينغا 46.78%.

ومنذ الانتخابات التي أجريت الثلاثاء الماضي، والتي شهدت منافسة قد تكون من الأكثر حدة في تاريخ كينيا، يترقب الكينيون نتائج الاقتراع.

وأُطلِقت دعوات للحفاظ على الهدوء الذي ساد أثناء الانتخابات، وظل الجو في جميع أنحاء البلاد سلميًّا بعيدًا عن التوتر والعنف اللذين تليا الانتخابات السابقة وكانت دامية في بعض الأحيان.

والأحد، زار روتو وأودينغا كنائس في العاصمة نيروبي.

وبدا المرشحان الرئيسيان هادئَين. وحضر وليام روتو قدّاسًا في نيروبي بدا خلاله مرتاحًا وهو يرتل، بينما تلا رايلا أودينغا صلاة للقديس فرنسيس قائلًا “أريد أن أصبح أداة لإحلال السلام والشفاء وتوحيد الصف وإبقاء الأمل حيًّا في بلادنا”.

ودعا روتو إلى الحفاظ على سلمية العملية الانتخابية قائلًا “صوّتنا سلميًّا، وشاركنا سلميًّا، وأصلي من أجل إنجاز العملية سلميًّا”.