من مسافة صفر.. الاحتلال يقتل شابا داخل منزله في القدس ويعتقل 24 بالضفة (فيديو)

استشهد شاب فلسطيني، اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة كفر عُقب شمالي مدينة القدس مما أدى إلى اندلاع مواجهات، في حين شنّت إسرائيل حملة اعتقالات بالضفة الغربية.

وقال مكتب محافظ القدس (التابع للحكومة الفلسطينية) في بيان، إن المواطن محمد إبراهيم الشحام (21 عامًا) استشهد جراء رصاص أُطلق على رأسه مباشرة من مسافة صفر، وإن سلطات الاحتلال لا تزال تحتجز جثمانه.

تغطية صحفية "والد الشـ.ـهيد محمد شحام يروي تفاصيل جريمة إعدامه فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام منزل العائلة في كفر عقب" pic.twitter.com/79ZvvUUa8B — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 15, 2022

وأفاد إبراهيم الشحام والد الشهيد لوكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوة إسرائيلية خاصة داهمت منزله في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، وأطلقت النار من مسافة صفر على رأس نجله، وتركته ينزف على الأرض أكثر من 40 دقيقة، قبل أن تعتقله، ويعلن في وقت لاحق استشهاده.

تغطية صحفية " تفاصيل أخرى يرويها أحد الجيران لما حدث فجر اليوم مع عائلة شحام التي ارتقى ابنها محمد برصاص الاحتلال خلال اقتحام المنزل" pic.twitter.com/LpYzdE4y9Q — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 15, 2022

وادعت شرطة الاحتلال أن الشهيد حاول طعن أفراد من عناصرها، وقالت في تصريح “في إطار نشاط أفراد الوحدة السرية التابعة لشرطة القدس في كفر عقاب الليلة، استعدت القوات لتفتيش منزل شخص يشتبه في حيازته أسلحة”.

فيديو يظهر المواجهات التي اندلعت بين فلسطينيين و #قوات_الاحتلال الإسرائيلي عقب اعتقالها الشاب #محمد_الشحام في كفر عقب شمالي #القدس فجر اليوم. pic.twitter.com/Fgv2uEphvg — تغطية (@coveragetheard) August 15, 2022

وأضافت “مع اقتراب القوات من الهدف، خرج أفراد الأسرة وبدؤوا في مواجهتهم وفجأة خرج المشتبه فيه الرئيسي، حاملًا سكينًا وحاول طعن قواتنا التي ردت بإطلاق النار وتحييده”.

تغطية صحفية : "آثار الدمار الشاهدة على إعدام قوات الاحتـلال للشاب محمد الشحام، حيث أطلقت النار على رأسه من مسافة صفر داخل منزله خلال اقتحامه فجر اليوم". pic.twitter.com/hT1Ju3WfKf — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 15, 2022

حملة اعتقالات في الضفة

في هذا السياق، قالت إذاعة صوت فلسطين الرسمية، إن جيش الاحتلال نفذ حملة اعتقالات طالت 24 مواطنًا على الأقل في عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية.

وأصيب عشرات من المواطنين بحالات اختناق، فجر اليوم الاثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة قباطية.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية بأن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال البلدة، وأن تلك القوات استخدمت الرصاص الحي والمعدني وأطلقت قنابل الغاز مما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.

مصادر محلية: مقاومون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة قباطية جنوب جنين#فريق_مجاهدون pic.twitter.com/GH0teS70pn — Ramallah (@Immortal_Palest) August 15, 2022

وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت منازل عدد من الأسرى المحررين واستجوبتهم، مهددة إياهم بإعادة اعتقالهم.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر صامد بشير غانم من بلدة سيلة الظهر بعد اقتحام البلدة ومداهمة منزله، والأسير المحرر حسن محمد زغل من قرية زبوبا. كما داهمت منزل الأسير مجاهد نواهظة في بلدة كفردان، وعبثت بمحتوياته.