هجوم بطائرات مسيّرة يستهدف قاعدة أمريكية عند الحدود السورية العراقية

قال الجيش الأمريكي اليوم الاثنين، إن طائرات مسيرة هاجمت موقعا عسكريا أمريكيا بمنطقة التنف على الحدود السورية العراقية، وأعلن التحالف الدولي بقيادة واشنطن إحباط الهجوم.

وأضاف الجيش الأمريكي في بيانه أن الهجوم أصاب مجمّعًا تديره القوات الأمريكية ومقاتلو المعارضة السورية المدعومون من الولايات المتحدة في قاعدة التنف شرق سوريا اليوم الاثنين من دون وقوع إصابات، وأن القوات ردت على الهجوم.

وتتمركز القوات الأمريكية وقوات التحالف في التنف لتدريب المقاتلين السوريين على مواجهة مقاتلي تنظيم الدولة.

ووقع الهجوم عند القاعدة التي تقع قرب نقطة التقاء الحدود السورية والأردنية والعراقية، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.

التحالف الدولي يرد

بدوره، قال التحالف الدولي في بيان إن قواته “ردت على هجوم شنته عدة مركبات جوية بدون طيار في محيط ثكنة التنف”، حوالي الساعة السادسة صباحًا (الثالثة بتوقيت غرينتش).

وأضاف أن قواته اعترضت طائرة من دون طيار، كما “تم تفجير مركبة جوية أخرى بدون طيار داخل المجمع”، وأكد البيان أنه “لم تنجح المحاولات الأخرى لهجمات بمركبات بدون طيار أحادية الاتجاه”.

Coalition forces respond to UAS attack near al-Tanf Garrison. pic.twitter.com/X6pGbwt5qU — Inherent Resolve (@CJTFOIR) August 15, 2022

والتنف هو الموقع الوحيد في سوريا الذي يقع فيه وجود أمريكي كبير خارج الشمال الذي يسيطر عليه الأكراد.

وأحبط التحالف في مرات سابقة هجمات على قاعدة التنف، التي أنشئت عام 2016 وتتمتع بأهمية استراتيجية لكونها تقع على طريق بغداد دمشق.