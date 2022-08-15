أقدمهم العواودة.. 4 معتقلين في السجون الإسرائيلية يواصلون إضرابهم عن الطعام

كشف نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الاثنين، أن 4 معتقلين في السجون الإسرائيلية يواصلون الإضراب عن الطعام.

وذكر في بيان أن 3 من المعتقلين يُضربون عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداري، أقدمهم خليل العواودة من بلدة إذنا غربي الخليل، أما الرابع فهو من سكان المناطق العربية في إسرائيل.

والاعتقال الإداري هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد إلى 6 أشهر قابلة للتمديد.

ويواصل العواودة إضرابه لليوم 156، وسط ظروف صحية حرجة يواجهها في مستشفى “أساف هروفيه” الإسرائيلي.

وورد اسم عواودة ضمن تفاهمات وقف إطلاق النار في غزة، التي تم التوصل إليها برعاية مصرية مساء الأحد 7 أغسطس/آب الجاري، وسُمح بزيارته في مستشفى أساف هروفيه الإسرائيلي، بعد تردي وضعه الصحي وإصراره على مواصلة الإضراب عن الطعام بعد تراجع الاحتلال عن اتفاق معه -بعد 111 يومًا من إضراب سابق- يقضي بالإفراج عنه في 26 يونيو/حزيران الماضي.

وأشار نادي الأسير إلى أن الشقيقين أحمد وعدال حسين موسى، من بلدة الخضر بمحافظة بيت لحم، يواصلان إضرابهما عن الطعام منذ 9 أيام رفضًا لاعتقالهما الإداري.

وقال نادي الأسير إن يوسف الباز (64 عامًا) من المناطق العربية داخل إسرائيل، يواصل لليوم الخامس على التوالي إضرابه عن الطعام، رفضًا لاستمرار اعتقاله.

وأوضح أن الباز -إمام مسجد اللد الكبير- يقبع في مستشفى “سوروكا” الإسرائيلي، جراء تدهور حالته الصحية.

يُذكر أن الاحتلال أبقى على اعتقاله، رغم قرار سابق من المحكمة بالإفراج عنه، وعليه شرع في الإضراب عن الطعام.