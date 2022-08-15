أردوغان: تركيا تحقق نتائج ملموسة بالدفاع عن مصالحها ومباحثات مع الولايات المتحدة لتوريد مقاتلات F16

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تدافع عن مصالحها الوطنية على جميع الأصعدة، وتحقق نتائج ملموسة بهذا الصدد.

وفي كلمة ألقاها، الاثنين، خلال الاجتماع الموسع لرؤساء فروع حزب العدالة والتنمية الحاكم بالولايات التركية، أعرب أردوغان عن فخره بالاحتفال بالذكرى الـ21 لتأسيس حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه، مؤكدًا أن تركيا باتت أكثر ديمقراطية وحرية مما كانت عليه قبل 21 عامًا.

وأضاف أن تركيا تدافع بلا خوف عن مصالحها الوطنية على جميع الأصعدة، ومنها داخل الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، وتحقق نتائج بدبلوماسية فعالة.

وأشار إلى أن حزب العدالة والتنمية سيواصل طريقه دون المساس بالقيم التأسيسية والمبادئ الثابتة.

ولفت إلى أن تركيا باتت أكثر سلامًا وازدهارًا مما كانت عليه قبل عام 2002 على كافة الأصعدة، ومنها الاقتصاد والتعليم والصناعة والصحة والصناعات العسكرية والطاقة.

مقاتلات F16

من جهة أخرى، قالت وزارة الدفاع التركية إن وفدًا يمثلها توجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء محادثات بخصوص توريد وتحديث مقاتلات (إف 16) لصالح تركيا.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه سبق إجراء 3 اجتماعات في تركيا حول موضوع المقاتلات في ديسمبر/كانون الأول 2021 وفبراير/شباط ومارس/آذار 2022.

وأضافت أنه بناء على دعوة من واشنطن لتوريد وتحديث مقاتلات (إف 16) في أقرب وقت، توجه وفد من الوزارة، اليوم، إلى الولايات المتحدة لإجراء المحادثات المطلوبة.

2️⃣ F-16 tedariki ve modernizasyonunun en kısa sürede gerçekleştirilmesi maksadıyla ABD tarafından yapılan davet üzerine Millî Savunma Bakanlığı teknik heyeti görüşmeler yapmak üzere ABD’ye gitmiştir. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 15, 2022

وقدّمت تركيا طلبًا للولايات المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لشراء 40 مقاتلة من طراز إف-16 من إنتاج شركة لوكهيد مارتن، وما يقرب من 80 من معدات التحديث لطائراتها الحربية الحالية.

وفي مارس الماضي، قال أردوغان إن وزير دفاع بلاده خلوصي أكار يُجري محادثات مع الجانب الأمريكي بخصوص شراء وتحديث مقاتلات من هذا الطراز، وكشف عن أن الأمور تسير بشكل إيجابي.

وسبق أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ضرورة بيع مقاتلات من طراز إف-16 لتركيا وتحديث أسطولها من هذه المقاتلات.

وعبّرت إدارة بايدن عن دعمها لهذه الصفقة المحتملة بعد يوم من رفع أنقرة حق النقض (فيتو) عن عضوية فنلندا والسويد في الناتو.

وقالت سيليست والاندر -مساعدة وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي- إن تعزيز القدرات الدفاعية التركية تعزيزٌ لدفاعات الأطلسي.

وأضافت “الولايات المتحدة تدعم تحديث تركيا لأسطولها من الطائرات المقاتلة، لأن في ذلك إسهامًا في أمن الأطلسي وبالتالي الأمن الأمريكي”.

وتابعت “هذه الخطط في طور الإعداد، ويجب الدفع بها لعمليات التعاقد”.

وكان الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن قد قال إن أولوية بلاده مع الولايات المتحدة هي البقاء في مشروع مقاتلات إف-35، لكنها قد تعوضها بخيار آخر إذا لم تتمكن من حل الخلاف الراهن.

وأوضح قالن أنه في حال عدم حل مشكلة استعادة إسهام تركيا في مشروع (إف-35) فإنه يمكنها الاستعاضة عن ذلك بشراء مقاتلات إف-16 وتحديث ما تملكه تركيا أصلًا من هذا الطراز.

وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا بسبب نظام الدفاع الجوي “إس-400” الذي اشترته الأخيرة من روسيا، وردت واشنطن باستبعاد أنقرة من برنامج مقاتلات إف-35.