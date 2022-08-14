بينهم حالات خطرة.. 7 إصابات في إطلاق نار على حافلة إسرائيلية بالقدس (فيديو)

أُصيب 7 أشخاص، فجر اليوم الأحد، إثر إطلاق نار على حافلة إسرائيلية قرب البلدة القديمة من مدينة القدس، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

ونقلت القناة (12) الإسرائيلية عن “نجمة داود الحمراء” (مؤسسة إسعاف رسمية) قولها إن طواقمها أجْلت 7 مصابين (6 رجال وامرأة) بينهم حالتان خطرتان و5 إصابات ما بين متوسطة وطفيفة، وأضافت أن مطلق النار في القدس استهدف ركاب حافلة وسيارة خاصة ومارة في شارع معاليه هشالوم.

وقالت شرطة الاحتلال في بيان، إنها تلقت بلاغًا عن إطلاق نار على حافلة عند حائط البراق في البلدة القديمة بالقدس، مما أدى إلى وقوع عدد من الجرحى.

הפיגוע בירושלים | נהג האוטובוס דניאל קנייבסקי ל-@DovGilHar: "נשמעו שלוש יריות והייתה פאניקה, אנשים נשכבו על הרצפה. הייתה אישה שרועה על המדרכה שהרימה את ידה, עצרנו והרמנו אותה לאוטובוס"#הבוקרהזה pic.twitter.com/YzbY9e5RKb — כאן | רשת ב (@ReshetBet) August 14, 2022

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن شخصين أُصيبا بجروح خطيرة -أحدهما سائح أمريكي- جراء إطلاق النار على الحافلة التابعة لشركة “إيجد” الإسرائيلية، وزعمت أن مُنفذ العملية هو الشاب أمير الصيداوي (25 عامًا).

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن عملية القدس نفذها مسلح واحد وأطلق 10 رصاصات خلال نحو 15 ثانية مستهدفًا حافلة ومركبتين وانسحب من المكان.

وأفاد مستشفى هداسا الإسرائيلي أن من بين الجرحى في عملية إطلاق النار بالقدس شخصين مصابين بعيارات نارية في الرقبة وثالثًا في الكتف.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية استدعاء تعزيزات من القوات الأمنية إلى البلدة القديمة للمشاركة في البحث عن مطلق النار، وأن مروحيات تشارك في عمليات البحث عن مُنفذ العملية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في بيان “القدس عاصمتنا ومركز سياحي لجميع الأديان”، مضيفًا أن قوات الأمن “ستعيد الهدوء”.

وعقب العملية، بدأت قوات الاحتلال تنفيذ حملة اعتقالات في حي سلوان بعد اقتحامه بحثًا عن مُنفذ عملية القدس.

הפיגוע בירושלים | קצין אגף המבצעים במשטרה, ניצב-משנה ארז תבור, ל-@DovGilHar:" כלל הכוחות הביטחוניים מקיימים מצוד אחר המחבל בכל הכיוונים והאמצעים. אנחנו מודעים לאפשרות של פיגוע נוסף ע"י המפגע הנמלט"#הבוקרהזה pic.twitter.com/IU9HB4QC5k — כאן | רשת ב (@ReshetBet) August 14, 2022

وذكر بيان لشرطة الاحتلال أنه تم إلقاء القبض على مُنفذ العملية بعد تسليم نفسه للشرطة ومصادرة السلاح الذي كان معه، حسب البيان.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية “بعد مطاردة استمرت أكثر من ست ساعات، أُلقي القبض على مرتكب اعتداء إطلاق النار. سلّم نفسه إلى الشرطة وبحوزته السلاح الذي استخدمه، وعُلم أنه يحمل الجنسية الإسرائيلية”.

بعد مطاردة استمرت 6 ساعات.. الاحتلال يزعم اعتقال منفذ عملية القدسhttps://t.co/vQRODoj4Ao — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 14, 2022

عملية بطولية

وأشادت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بعملية القدس، وقالت في بيان إن العملية تؤكد أن المقاومة مستمرة، وإنها رد طبيعي على جرائم الاحتلال المتصاعدة.

وقال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي “نبارك عملية القدس البطولية، ونؤكد أنها تأتي في سياق استمرار مقاومة الاحتلال”.

من جانبه، قال الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم “إجراءات الاحتلال القمعية وتشديد القبضة الأمنية على أهلنا في القدس لن توهن عزيمتهم ولن تكسر إرادتهم”.

وأضاف برهوم “عملية القدس رد فعل طبيعي على عربدة جنود الاحتلال وجرائمهم اليومية بحق شعبنا ومقدساتنا”.