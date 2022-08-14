نزوح مليون شخص في الصومال بسبب الجفاف (فيديو)

قالت الأمم المتحدة والمجلس النرويجي للاجئين إن عدد النازحين في الصومال وصل إلى مليون شخص بسبب موجة الجفاف الشديد التي تجتاح البلاد.

وذكرت الأمم المتحدة والمنظمة الدولية إن أكثر من 755 ألف شخص نزحوا خلال عام 2022، ليرتفع عدد النازحين منذ بداية موجة الجفاف في يناير/كانون الثاني 2021 إلى مليون شخص.

ووفقًا للمنظمتين، تشهد الصومال منذ سنتين جفافًا لم تعرفه منذ أربعين عامًا.

لحظة دخول صهريج ماء على قرية تعاني من الجفاف في #الصومال pic.twitter.com/ILdagWcOAW — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 14, 2022

وقال محمد عبدي مدير المجلس النروجي للاجئين في الصومال في بيان إن أعدادًا متزايدة من “العائلات تضطر لترك كل شيء، لأنه لم يعد هناك ماء ولا غذاء في قراهم”، مطالبًا “بزيادة المساعدات المالية قبل فوات الأوان”.

وحذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي من خطر انتشار المجاعة في ثماني مناطق في الصومال إذا ما تواصل تراجع المحاصيل وانخفاض الناتج الحيواني، وفي حال لم تصل المساعدات الإنسانية إلى من يستحقها.

وتحذر المنظمات الدولية من تجاوز عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص حاد في الأمن الغذائي من 5-7 ملايين صومالي خلال الأشهر القادمة.