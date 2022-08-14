سياسة|أمريكا

رجل يقتحم حاجزًا عند الكونغرس الأمريكي ثم ينتحر (فيديو)

مبنى الكابيتول
شرطيان يفحصان أثر الحريق الذي اشتعل في سيارة المهاجم (الفرنسية)
14/8/2022-|آخر تحديث: 14/8/202208:47 PM (مكة المكرمة)

قالت شرطة مبنى الكونغرس الأمريكي إن رجلًا لقي حتفه في عملية انتحار على ما يبدو في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد بعد أن صدم بسيارته حاجزًا قرب مبنى الكونغرس، وأطلق رصاصات عدة في الهواء.

وقالت الشرطة في بيان إنه في أثناء خروج الرجل من السيارة المحطمة، اشتعلت النيران فيها.

وأضافت أن الرجل أطلق بعد ذلك أعيرة نارية عدة في الهواء، وقالت إنه عندما ردت الشرطة واقتربت منه، أطلق الرجل النار على نفسه، ولم يُصب أي شخص آخر في الحادث.

والكونغرس حاليًا في عطلة، وذكرت الشرطة أنه “لا يبدو في الوقت الحالي أن الرجل كان يستهدف أي عضو في الكونغرس”.

ولم يوضح البيان هوية الرجل أو يشر إلى دوافعه.

ويضم مبنى الكونغرس مجلسي النواب والشيوخ الأمريكي.

المصدر : وكالات