رجل يقتحم حاجزًا عند الكونغرس الأمريكي ثم ينتحر (فيديو)

قالت شرطة مبنى الكونغرس الأمريكي إن رجلًا لقي حتفه في عملية انتحار على ما يبدو في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد بعد أن صدم بسيارته حاجزًا قرب مبنى الكونغرس، وأطلق رصاصات عدة في الهواء.

وقالت الشرطة في بيان إنه في أثناء خروج الرجل من السيارة المحطمة، اشتعلت النيران فيها.

U.S. Capitol Police and Fire Marshal investigators at 2nd and East Capitol. Police say man shortly after 4 a.m. drove vehicle into barricade that then caught fire. He fired shots into the air and then killed himself. No one in the area was injured. pic.twitter.com/oVYY857Qit — Mitchell Miller (@mmillerwtop) August 14, 2022

وأضافت أن الرجل أطلق بعد ذلك أعيرة نارية عدة في الهواء، وقالت إنه عندما ردت الشرطة واقتربت منه، أطلق الرجل النار على نفسه، ولم يُصب أي شخص آخر في الحادث.

والكونغرس حاليًا في عطلة، وذكرت الشرطة أنه “لا يبدو في الوقت الحالي أن الرجل كان يستهدف أي عضو في الكونغرس”.

Law Enforcement Investigating Car Crash, Gunshots and Suicide on East Capitol Street: https://t.co/ERXIewTGxc pic.twitter.com/MZULCQlS9i — U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) August 14, 2022

ولم يوضح البيان هوية الرجل أو يشر إلى دوافعه.

ويضم مبنى الكونغرس مجلسي النواب والشيوخ الأمريكي.