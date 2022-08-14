انتظرته 15 عاما.. والدة الشهيد خليل إياد: الاحتلال خطف وحيدي (فيديو)

روت نجوى علي أبو حمادة والدة الشهيد خليل إياد كيف استُشهد وحيدها خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على مخيم جباليا شمالي قطاع غزة السبت 6 أغسطس/آب الجاري.

وقالت الأم لبرنامج المسائية على الجزيرة مباشر إن ابنها كان ينتظر أصدقاءه الذين وعدوه بأنهم سيزورونه للسهر سويًا.

ثم سمعت الأم دوي القصف العنيف وأكدت أنها لم تسمع مثله من قبل، وتابعت “وجدت الشارع مقلوب بناس بتكبّر ويتصرخ والكهربا مقطوعة”.

تقول الأم إنها بحثت عن ابنها بين الجثث على الأرض فوجدته ساجدًا، وما إن رفعت رأسه وأخذته في حضنها حتى رأت الدماء تنزف من كل جسده وتحته بِركة دم، فعلمت أنه استُشهد.

وأسفر قصف الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت الماضي، عن استشهاد 5 فلسطينيين بينهم 4 أطفال وإصابة نحو 15 آخرين بجروح.

لحقت الأم ابنها إلى المستشفى وأكد لها عدد من الأطباء أنه بخير إلى أن أخذها أحدهم إلى الثلاجة لوداعه، وقالت للمسائية “ندمت أني لم أبت معه ليلته الأخيرة في الثلاجة”.

انتظرته 15 عامًا.. وداع مؤثر لأم شهيد فلسطيني ارتقى في غارة شنها الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/xztelAALoV — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 7, 2022

وروت الأم أنها ظلت 15 سنة تحاول الإنجاب لكنها لم تتمكن من ذلك بعد عمليات عدة قامت بها، وأن عملية الزراعة الخامسة نجحت ليرزقها الله بخليل.

وقالت إن قدوم خليل قبل 19 سنة كان فرحة العمر وبهجة الدنيا، وأنه استُشهد عندما كانت الأسرة تستعد لتزويجه بعدما بلغ 18 سنة وطلب ذلك.

ووجهت أم الشهيد رسالة للاحتلال الإسرائيلي قالت فيها “حسبي الله ونعم الوكيل على الذي خطف ابني زهرة بيني وقطعة من قلبي”.

وناشدت الدول العربية والسلطة الفلسطينية محاسبة الاحتلال على ما اقترفوه من جرائم في حق الشعب الفلسطيني، قبل أن تزيد “لا نريد من حكام الدول العربية أن يتفرجوا علينا.. أليس لهم أبناء مثلنا”.