العفو الدولية تراجع تقريرا مثيرا للجدل بشأن ممارسات الجيش الأوكراني

ترغب منظمة العفو الدولية في إعادة تقييم تقرير لها مثير للجدل يتهم الجيش الأوكراني بتعريض المدنيين للخطر بأساليبه القتالية، بعدما أثار انتقادات على نطاق واسع.

وأشار بيان للمنظمة، اليوم السبت، إلى أن خبراء خارجيين سيراجعون عملية إعداد التقرير بأكملها.

واتهمت منظمة العفو الدولية، الخميس، الجيش الأوكراني بتعريض المدنيين للخطر عن طريق إنشاء قواعد عسكرية في مناطق سكنية بينما يصد القوات الروسية التي شنت الحرب في فبراير/شباط الماضي.

وشدّدت منظمة العفو الدولية -في الوقت ذاته- على أن “مثل هذه الانتهاكات لا تبرر بأي حال هجمات روسيا العشوائية، التي أسفرت عن مقتل وإصابة أعداد لا حصر لها من المدنيين”، وفق تعبيرها.

وبثت وسائل إعلام روسية موالية للكرملين التقرير على نطاق واسع، في حين انتقدته كييف.

وقال ميخائيل بودولياك -مستشار الرئيس الأوكراني- إنه من العار أن تشارك منظمة العفو الدولية في الدعاية الروسية وحملة المعلومات المضللة التي تهدف إلى وقف إمدادات الأسلحة الغربية.

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي منظمة العفو بتوجيه اللوم إلى الضحية في خطاب ألقاه عبر الفيديو، الخميس، مضيفًا أن أي شخص يشارك في جهود كهذه “لا يمكن أن يدرك أنها تساعد الإرهابيين”.

واستمرت المنظمة في الدفاع عن تقريرها، لكنها أعربت عن أسفها إزاء “الألم والغضب” الذي سبّبه.