نيوزويك: ماري ترمب ترجح أن يكون جاريد كوشنر هو المبلّغ عن الوثائق السرية

رجحت ماري ترمب، عالمة النفس وابنة أخت الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، أن يكون جاريد كوشنر-مستشاره وزوج ابنته إيفانكا- هو المصدر السري الذي أبلغ مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي FBI) بالوثائق السرية ومكان وجودها، وفق مجلة نيوزويك.

وذكرت المجلة، الأربعاء، أن مصدرًا سريًّا قدّم معلومات إلى السلطات الفدرالية، وعلى إثر ذلك دهم مكتب التحقيقات الفدرالي مقر إقامة الرئيس السابق في منتجع فلوريدا وصادر وثائق “سرية” و”سرية للغاية” كان يحتفظ بها.

وفي مقابلة مع برنامج تلفزيوني يوم الجمعة، سُئلت ماري ترمب عمن يمكن أن يكون هذا المخبر، فقالت إن تحديد ذلك “صعب”، لكنها أشارت إلى كوشنر.

وقالت ماري “يبدو الأمر وكأنه شخص في موقع جاريد. أنا لا أقول إنه جاريد، لكن يمكن أن يكون كذلك”.

ويشار أيضًا إلى أن مايكل كوهين -المحامي السابق لدونالد ترمب- قال أيضًا إن المخبر قد يكون أحد أبناء الرئيس السابق أو صهره، إذ صرّح لموقع إنسايدر يوم الخميس أنه “بالتأكيد عضو في الدائرة المقربة من ترمب. لن أفاجأ إذا علمت أنه جاريد أو أحد أبنائه”.

In an interview yesterday, @MaryLTrump speculated that Jared Kushner was the confidential source that tipped off the FBI to what confidential documents were being held at Mar-a-Lago and where they were located.

Per @JasonLemon: https://t.co/tMBpWMJvvQ

— Vicky Ward (@VickyPJWard) August 14, 2022