صاحب “آيات شيطانية”.. الكاتب سلمان رشدي يتعرض للطعن خلال مشاركته بفعالية في نيويورك (فيديو)

تعّرض الكاتب البريطاني من أصل هندي سلمان رشدي، للطعن في رقبته على المسرح أثناء محاضرة في ولاية نيويورك الأمريكية الجمعة، ونُقل جوًا إلى مستشفى.

وقالت كاثي هوشول حاكمة نيويورك إن رشدي على قيد الحياة، و”يحصل على الرعاية التي يحتاجها”.

وذكر شاهد أن رجلًا صعد إلى خشبة المسرح في مؤسسة تشوتاكوا في غرب ولاية نيويورك وهاجم رشدي (75 عامًا) أثناء تقديمه لإلقاء كلمة بشأن الحرية الفنية أمام مئات من الحاضرين، وقالت الشرطة إن شرطيًا من الولاية كان حاضرًا في الحدث اعتقل المهاجم.

وقالت شرطة نيويورك إن حالة رشدي غير معروفة، ولم تذكر دافع هذا الهجوم، كما لم يتضح نوع السلاح المستخدم فيه.

وقال أندرو ويلي المتحدث باسم رشدي في بيان عبر البريد الإلكتروني إن “سلمان يخضع لعملية جراحية”، لكن ليس لديه مزيد من التفاصيل.

وواجه رشدي، المولود في أسرة هندية مسلمة، انتقادات واسعة بسبب روايته الرابعة “آيات شيطانية” التي وُصفت بأنها تحتوي على فقرات فيها ازدراء للدين الإسلامي، وتم حظر الرواية في دول كثيرة عند نشرها سنة 1988.

وفي العام التالي أصدر الزعيم الأعلى الإيراني الراحل آية الله روح الله الخميني فتوى دعت إلى قتل رشدي بتهمة التجديف (السخرية من كلام الله وآياته ورسله).

وقال شاهد العيان الذي كان من بين الحضور إنه لم تكن هناك عمليات تفتيش أمنية واضحة في المكان مع قيام الموظفين فقط بمراجعة تذاكر الناس للدخول.

وندد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالهجوم “المروع” الذي تعرض له رشدي.

Appalled that Sir Salman Rushdie has been stabbed while exercising a right we should never cease to defend.

Right now my thoughts are with his loved ones. We are all hoping he is okay.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) August 12, 2022