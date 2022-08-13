صاحب “آيات شيطانية”.. الكاتب سلمان رشدي يتعرض للطعن خلال مشاركته بفعالية في نيويورك (فيديو)

تعّرض الكاتب البريطاني من أصل هندي سلمان رشدي، للطعن في رقبته على المسرح أثناء محاضرة في ولاية نيويورك الأمريكية الجمعة، ونُقل جوًا إلى مستشفى.

وقالت كاثي هوشول حاكمة نيويورك إن رشدي على قيد الحياة، و”يحصل على الرعاية التي يحتاجها”.

وذكر شاهد أن رجلًا صعد إلى خشبة المسرح في مؤسسة تشوتاكوا في غرب ولاية نيويورك وهاجم رشدي (75 عامًا) أثناء تقديمه لإلقاء كلمة بشأن الحرية الفنية أمام مئات من الحاضرين، وقالت الشرطة إن شرطيًا من الولاية كان حاضرًا في الحدث اعتقل المهاجم.

وقالت شرطة نيويورك إن حالة رشدي غير معروفة، ولم تذكر دافع هذا الهجوم، كما لم يتضح نوع السلاح المستخدم فيه.

وقال أندرو ويلي المتحدث باسم رشدي في بيان عبر البريد الإلكتروني إن “سلمان يخضع لعملية جراحية”، لكن ليس لديه مزيد من التفاصيل.

وواجه رشدي، المولود في أسرة هندية مسلمة، انتقادات واسعة بسبب روايته الرابعة “آيات شيطانية” التي وُصفت بأنها تحتوي على فقرات فيها ازدراء للدين الإسلامي، وتم حظر الرواية في دول كثيرة عند نشرها سنة 1988.

وفي العام التالي أصدر الزعيم الأعلى الإيراني الراحل آية الله روح الله الخميني فتوى دعت إلى قتل رشدي بتهمة التجديف (السخرية من كلام الله وآياته ورسله).

Salman Rushdie

Prayers and peaceful thoughts to him. pic.twitter.com/ogK3mKlCBX — Pilar Pintagro (@piluchiils) August 12, 2022

وقال شاهد العيان الذي كان من بين الحضور إنه لم تكن هناك عمليات تفتيش أمنية واضحة في المكان مع قيام الموظفين فقط بمراجعة تذاكر الناس للدخول.

وندد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالهجوم “المروع” الذي تعرض له رشدي.