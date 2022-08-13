بالأسماء.. تعديل وزاري موسع في مصر يشمل 13 حقيبة (فيديو)

وافق مجلس النواب المصري صباح اليوم السبت خلال جلسته العامة على تعديل وزاري موسع يشمل 13 حقيبة وزارية، في أول تعديل تشهده البلاد منذ نحو 3 أعوام.

وجاء التعديل الوزاري كالتالي:

رضا حجازي وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني.

هاني عاطف نبهان سويلم، لوزارة الموارد المائية والري.

خالد عاطف عبد الغفار محمد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الوزارة الحالية، لوزارة الصحة والسكان.

محمد أيمن أحمد عاشور، نائب وزير التعليم العالي، وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

سها سمير لوزارة الهجرة والمصريين بالخارج.

أحمد عيسى طه عيسى أبو حسين، وزيرا للسياحة والآثار.

أحمد سمير صالح، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب لوزارة التجارة والصناعة.

الفريق محمد عباس حلمي هاشم، لوزارة الطيران المدني.

حسن محمد حسن شحاتة، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، لوزارة القوى العاملة.

نيفين يوسف محمد الكيلاني، لوزارة الثقافة.

اللواء هشام عبد الغني عبد العزيز أمنة، محافظ البحيرة، وزيرا للتنمية المحلية.

محمود مصطفى كمال عصمت، وزيرا لقطاع الأعمال العام.

محمد صلاح الدين، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وزيرا للإنتاج الحربي.

ويعد تعديل اليوم خامس تعديل وزاري تشهده حكومة الولاية الثانية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التي بدأت منتصف 2018.

وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، بأن مجلس النواب وافق خلال جلسته السبت، على التعديل الوزاري المقترح من الرئيس.

ووفق المادة (147) من الدستور المصري، لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

ودعا مجلس النواب نوابه أمس الجمعة إلى حضور جلسة طارئة لنظر أمر عاجل، ظهر السبت، وبذلك قطع عطلته البرلمانية التي بدأت في 5 يوليو/ تموز الماضي، وتنتهي في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وبحسب المادة (116) من الدستور يجوز انعقاد مجلس النواب في اجتماع غير عادي لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس البلاد، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.