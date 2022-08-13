أطفال يستحمون على أنقاض منزلهم المدمر خلال العدوان الأخير على غزة (فيديو)

التقط مصورون فلسطينيون مشهدًا مميزًا لأطفال من قطاع غزة يستحمون في حوض سباحة تبقّى من منزلهم المدمّر خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، الأسبوع الماضي.

ويظهر الأطفال برفقة والدتهم وهم يستحمون ويلعبون بالمياه، وفي الخلفية مشهد الدمار الذي حل بمنزلهم، وحوّله إلى أنقاض وركام من دون معالم.

وقال المصور محمد زعنون إن هذا المنزل يعود إلى عائلة شملخ التي قصف الاحتلال منزلها في منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة خلال العدوان الأخير.

وحظيت الصور للأطفال ووالدتهم بانتشار واسع عبر المنصات الفلسطينية والعربية.

وكانت حركة الجهاد الإسلامي قد أعلنت، في وقت متأخر من مساء الأحد الماضي، وقف إطلاق النار بعد ثلاثة أيام من شن الاحتلال الإسرائيلي غارات على قطاع غزة.

وخلال العدوان الأخير، اغتالت قوات الاحتلال القياديين بحركة الجهاد الإسلامي تيسير الجعبري وخالد منصور، مما دفع الحركة إلى الرد باستهداف تل أبيب ومدن إسرائيلية عدة بصواريخ بعيدة المدى.

وارتقى في هذا العدوان 49 شهيدًا بينهم 17 طفلًا و4 نساء، بجانب أكثر من 360 جريحًا في القطاع، وفق وزارة الصحة في غزة.