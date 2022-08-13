أردوغان: الحكومة التركية تعمل على تأمين إمدادات الطاقة في البلاد

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إن حكومته تعمل على تأمين إمدادات الطاقة في البلاد، خلال كلمة ألقاها بولاية تشوروم وسط البلاد، على هامش افتتاح مجموعة من المشروعات الخدمية.

وأضاف أردوغان “عززنا مكانة تركيا في الدبلوماسية عبر العلاقات التي أقمناها، وبدل مشاهدة الأحداث من المدرجات، أصبحنا نتدخل في الأزمات ونطور الحلول، وقادرون على جمع حتى الأطراف المتحاربة على الأرضية نفسها”.

وتابع “بينما الأوربيون غارقون في التفكير في سبل قضاء الشتاء المقبل، نعمل منذ الآن على تنفيذ دراسات استراتيجية تضمن أمن إمدادات الطاقة في تركيا”.

وأوضح أن حكومته حولت تركيا إلى أحد أهم جسور الطاقة بين الشرق والغرب من خلال مشروعات خطوط الأنابيب التي قامت بتفعيلها خلال السنوات الماضية.

وشدّد على أن تركيا أصبحت اليوم تُجري عمليات المسح والتنقيب عن الطاقة في البحار بسفنها الخاصة بعد أن كانت تجريها في السابق عن طريق التأجير ووسائل أخرى مشابهة.

وأشار إلى أن تركيا تبحث اليوم عن الطاقة عبر 6 سفن في البحرين الأبيض المتوسط والأسود، وأن وضعها سيكون مختلفًا تمامًا وستصبح أقوى بكثير عندما تبدأ باستخراج الغاز الطبيعي.

ولفت إلى أن الحكومة ستواصل تقديم الخدمات في جميع المحافظات البالغة 81 في مختلف أنحاء تركيا.

وأفاد أنه سيفتتح في تشوروم اليوم 78 مشروعًا ومَعلمًا بتكلفة قدرها 3 مليارات و263 مليون ليرة تركية (الدولار يعادل نحو 17.93 ليرة).