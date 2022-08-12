“موقف مشرّف”.. إشادة بفريق عراقي انسحب من بطولة دولية رفضا لمواجهة إسرائيليين

أشاد ناشطون عراقيون وعرب بموقف فريق عراقي بعد انسحابه من بطولة رومانيا الدولية للتنس الأرضي البارالمبي، رفضًا لمواجهة فريق إسرائيلي، واصفين هذا الموقف بـ”المشرّف”.

وكان ماجد العكيلي رئيس اتحاد التنس الأرضي العراقي أعلن عن انسحاب زوجي الفريق العراقي -اللاعبين نصر مهدي ومحمد المهدي- من بطولة رومانيا الدولية للتنس الأرضي البارالمبي، لرفضهما مواجهة الفريق الإسرائيلي، وفق ما نقلته وسائل إعلام عراقية.

وقال العكيلي في بيان، أمس الخميس، إن مباريات البطولة أوقعت الفريق العراقي بمواجهة خصمه من دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أن اللقاء كان من المفترض أن يجري في مستهل منافسات البطولة التي تشهد مشاركة دول عدة، وتستمر حتى 18 من شهر أغسطس/آب الجاري.

الفريق العراقي للتنس الأرضي يرفض مواجهة الفريق الصهيوني وقفت إجلال واحترام واكبار لا تنسى ضربتكم القاصمة لاظهر المطبعين اشتريتم عگال العراقين وشرف تضحيات قواتهم الأمنية والحشد بفوزكم بالرفض واقول :

هل ستكرمكم الحكومة على شرف الوقفه النبيلة ام ماذا تفعل؟ pic.twitter.com/ZsGRLzYyCa — SALIM JADY MACHY (@MachyJady) August 11, 2022

وعبّر مغردون عن فخرهم بالفريق العراقي وخطوته المشرفة بالانسحاب ورفض التطبيع الرياضي مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدين أن هذه الخطوة بمثابة انتصار جديد للرياضة وللعراق الرافض للتطبيع.

وعلّق الناشط بلال حمدان “انتصار جديد للرياضة والرياضيين العرب، ويسجل للعراق رفضه التطبيع مع الصهاينة”.

#العراق_ضد_التطبيع

انسحاب المنتخب #العراقي للتنس الأرضي رفضا للعب أمام الصهاينة في بطولة رومانيا العالمية وبقرار أعلنه رئيس الاتحاد السيد #ماجد_العكيلي انتصار جديد للرياضة والرياضيين العرب لكن هذة المرة يسجل للعراق العربي كدولة رفضه #للتطبيع مع الصهاينة.#التطبيع_خيانة pic.twitter.com/3jsBSc7TMz — Belal Hamdan (@BelalHamdan20) August 12, 2022

وغرّد سليم جادي “الفريق العراقي للتنس الأرضي يرفض مواجهة الفريق الصهيوني، وقفة إجلال واحترام وإكبار لا تنسى ضربتكم القاصمة لظهر المطبعين”.

انسحب زوجَي الفريق العراقي للتنس الأرضي اللاعبان ( نصر مهدي ومحمد المهدي ) بعد أن أوقعت القُرعة الفريق العراقي بمواجهة فريق الكيـ ـان الصهـ ـيوني وذلك في مستهل منافسات بطولة رومانيا الدولية للتنس الأرضي التي بدأت أمس الأول . أنتما فخرنا وتستحقان إستقبال يليق بكما . — AMEER THIQAR (@N_AQ_RQ_313) August 11, 2022

#متابعات | في موقفٍ مشرّف يعكس عدم الإعتراف 🔰الفريق العراقي للتنس البارالمبي يرفض مواجهة فريق الكيان الصهيوني في بطولة رومانيا وينسحب من البطولة. pic.twitter.com/J4WAGigKLF — ماجد الخاقاني Majed Alkhaqani 3 (@N4RhtHaVfkTA7uv) August 11, 2022

وترفض فرق رياضية عدة ورياضيون عرب مواجهة فرق أو لاعبين إسرائيليين في البطولات الدولية رفضًا للتطبيع مع الاحتلال، وتأكيدًا لدعم القضية الفلسطينية، ورفض التطبيع مع إسرائيل بأشكاله كافة.