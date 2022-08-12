سياسة|العراق

“موقف مشرّف”.. إشادة بفريق عراقي انسحب من بطولة دولية رفضا لمواجهة إسرائيليين

فريق عراقي يرفض مواجهة إسرائيليين في التنس الأرضي
فريق عراقي يرفض مواجهة إسرائيليين في التنس الأرضي (غيتي)
12/8/2022

أشاد ناشطون عراقيون وعرب بموقف فريق عراقي بعد انسحابه من بطولة رومانيا الدولية للتنس الأرضي البارالمبي، رفضًا لمواجهة فريق إسرائيلي، واصفين هذا الموقف بـ”المشرّف”.

وكان ماجد العكيلي رئيس اتحاد التنس الأرضي العراقي أعلن عن انسحاب زوجي الفريق العراقي -اللاعبين نصر مهدي ومحمد المهدي- من بطولة رومانيا الدولية للتنس الأرضي البارالمبي، لرفضهما مواجهة الفريق الإسرائيلي، وفق ما نقلته وسائل إعلام عراقية.

وقال العكيلي في بيان، أمس الخميس، إن مباريات البطولة أوقعت الفريق العراقي بمواجهة خصمه من دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أن اللقاء كان من المفترض أن يجري في مستهل منافسات البطولة التي تشهد مشاركة دول عدة، وتستمر حتى 18 من شهر أغسطس/آب الجاري.

وعبّر مغردون عن فخرهم بالفريق العراقي وخطوته المشرفة بالانسحاب ورفض التطبيع الرياضي مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدين أن هذه الخطوة بمثابة انتصار جديد للرياضة وللعراق الرافض للتطبيع.

وعلّق الناشط بلال حمدان “انتصار جديد للرياضة والرياضيين العرب، ويسجل للعراق رفضه التطبيع مع الصهاينة”.

وغرّد سليم جادي “الفريق العراقي للتنس الأرضي يرفض مواجهة الفريق الصهيوني، وقفة إجلال واحترام وإكبار لا تنسى ضربتكم القاصمة لظهر المطبعين”.

 

 

وترفض فرق رياضية عدة ورياضيون عرب مواجهة فرق أو لاعبين إسرائيليين في البطولات الدولية رفضًا للتطبيع مع الاحتلال، وتأكيدًا لدعم القضية الفلسطينية، ورفض التطبيع مع إسرائيل بأشكاله كافة.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند