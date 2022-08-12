مظاهرات في العراق ومقتدى الصدر يوجه رسالة إلى جماهير الإطار التنسيقي

مع تصاعد الخلاف على تشكيل الحكومة العراقية والدعوة لانتخابات مبكرة، دعا كل من التيار الصدري والإطار التنسيقي أنصارهما إلى التظاهر اليوم الجمعة.

ووجه مقتدى الصدر رسالة اليوم عبر تويتر إلى متظاهري الإطار التنسيقي قال فيها “فلتكن مظاهراتكم نصرة للإصلاح لا نصرة لهيبة الدولة والحكومات التي توالت على العراق بلا أي فائدة ترتجى”.

وأضاف “لتكن مظاهراتكم سلمية ولتحافظوا على السلم الأهلي، فالعراق أهم من كل المسميات”، وتابع “أيادينا ممدودة لكم يا جماهير الإطار دون قياداته، لنحاول إصلاح ما فسد”.

وكان مقتدى الصدر قد منح مهلة مدتها أسبوع للقضاء من أجل حل البرلمان، كما أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي استعداده لتسليم السلطة إلى أي حكومة منتخبة حين تتفق الكتل السياسية.

وكان صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري قد دعا إلى تجمع حاشد لأتباعه -كل في محافظته- والبقاء هناك حتى إشعار آخر بهدف ملء الاستمارات القانونية لحل البرلمان، وجاء ذلك بعد دعوة لجنة تابعة للإطار التنسيقي أتباع الإطار إلى التظاهر اليوم الجمعة “للدفاع عن الشرعية” وحماية الدولة.

ويصر التيار الصدري على منع تمرير حكومة تحالف قوى “الإطار التنسيقي” الذي لا يزال يتمسك بمرشحه الوحيد محمد شيّاع السوداني لتشكيل حكومة جديدة، ودعا التيار الصدري وقوى عراقية أخرى إلى اختيار شخصية لم تتقلد أي مناصب من قبل.

وأواخر الشهر الماضي اقتحم مئات من أنصار التيار الصدري مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء. ويسعى التيار الصدري من خلال الاعتصام داخل المنطقة الخضراء إلى تحقيق مطالب أعلنها مقتدى الصدر في خطاب متلفز في الثالث من الشهر الجاري، أبرزها حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.