مساجد فلسطين تقيم صلاة الغائب على أرواح الشهداء وعشرات الآلاف يصلون الجمعة في الأقصى (فيديو)

أقامت مساجد دولة فلسطين عقب صلاة الجمعة اليوم، صلاة الغائب على أرواح الشهداء في قطاع غزة ونابلس، الذين ارتقوا إثر الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة، وعلى شهداء فلسطين كافة.

وقرأ المصلون بعد انتهاء صلاة الغائب الفاتحة على أرواح الشهداء، متضرعين إلى الله أن يرحم شهداء الشعب الفلسطيني وأن يتقبلهم في عليين.

صلاة الجمعة في الأقصى

وأدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، حيث توافدوا منذ ساعات الصباح من كافة أنحاء الأراضي الفلسطينية رغم الإجراءات المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال في القدس وبلدتها القديمة وعلى أبواب الأقصى وفي محيطه.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال شددت الخناق في البلدة القديمة من القدس، وأقامت الحواجز ومنعت العديد من المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى.

واحتشد الآلاف من المواطنين من مختلف مناطق الضفة والقدس ومن داخل أراضي الـ48 قرب المسجد الأقصى لأداء الصلاة في رحابه.

وكان الآلاف سكان الضفة الغربية بما فيها القدس، وأراضي الـ48، قد أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى، تصديًا لمخططات الاحتلال والتهويد.

📷 عدسة صفا| 50 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك pic.twitter.com/6VlfO9lOsN — وكالة صفا (@SafaPs) August 12, 2022

الشعب الفلسطيني يطلب الحياة

من جانبه قال محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، إن الشعب الفلسطيني يطلب الحياة ولا يسعى إلى الموت.

وأكد الهباش خلال خطبة الجمعة اليوم من مسجد فاطمة الزهراء بمدينة البيرة على فضل الشهادة وأن الشهداء يكرمهم الله عز وجل مع الأنبياء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

وقال “إننا شعب نتقن صناعة الحياة ولا نريد القتل لشبابنا بل نريد لهم أن يحيوا حياة العزة والكرامة، وأن الشهادة في سبيل الله دفاعا عن الحق والأرض والعرض هي كرامة من الله عز وجلّ”.

#صور | جانب من خطبة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك . pic.twitter.com/pDyS6jWNBl — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 12, 2022

وأشار إلى أن نساء فلسطين من أمهات الشهداء هن الصابرات المجاهدات اللواتي فقدن فلذات أكبادهن، موضحا أن أم الشهيد إذا تبسمت فلا يعني ذلك أنها لا تحزن، بل هي تحزن وتبكي وتتألم، ولكن قوة الإيمان وحب الوطن والمقدسات تغطي على الحزن والألم.

وأدى قاضي قضاة فلسطين والمصلون، عقب صلاة الجمعة، صلاة الغائب على أرواح الشهداء في قطاع غزة ونابلس الذين ارتقوا في الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة وشهداء فلسطين كافة.

وارتفع اليوم الجمعة عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع الذي استمر 3 أيام، إلى 49 شهيدًا بينهم عدد من الأطفال والنساء إضافة إلى أكثر من 360 مصابًا بجروح متفاوتة.