“كنت في القبر وطلعت بعد 20 سنة”.. أسير فلسطيني يصف لحظات الحرية الأولى (فيديو)

وصف الأسير الفلسطيني أحمد حشاش من مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس لحظات الحرية التي تنسمها بعد 20 سنة من الاعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وسط لحظات مؤثرة جمعته بعائلته ووالدته.

وقال حشاش “كنت في قبر وخرجت لحياة جديدة، وأنا حتى الآن لا أصدق إني خرجت من السجن”.

وبخصوص رسالة الأسرى من داخل سجون الاحتلال، قال حشاش “الأسرى لهم ألف رسالة و100 ألف رسالة، الأسرى يعانون، وأرجو من المسؤولين والوزارات أن يحلوا قضيتهم لا سيما قضية الأسرى المرضى”.

ووثقت المنصات لحظات مؤثرة للقاء الأسير حشاش بوالدته وعائلته في نابلس وسط الدموع وأحضان الشوق بعد سنوات الفراق والألم.

وزفّ الشبان في نابلس الأسير حشاش على الأكتاف ورددوا شعارات وطنية حماسية احتفاء بحريته وتقديرًا لتضحياته طوال 20 سنة في سجون الاحتلال.