سياسة|فلسطين

“كنت في القبر وطلعت بعد 20 سنة”.. أسير فلسطيني يصف لحظات الحرية الأولى (فيديو)

الأسير الفلسطيني المحرر أحمد حشاش
الأسير الفلسطيني المحرر أحمد حشاش (مواقع التواصل)
12/8/2022

وصف الأسير الفلسطيني أحمد حشاش من مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس لحظات الحرية التي تنسمها بعد 20 سنة من الاعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وسط لحظات مؤثرة جمعته بعائلته ووالدته.

وقال حشاش “كنت في قبر وخرجت لحياة جديدة، وأنا حتى الآن لا أصدق إني خرجت من السجن”.

وبخصوص رسالة الأسرى من داخل سجون الاحتلال، قال حشاش “الأسرى لهم ألف رسالة و100 ألف رسالة، الأسرى يعانون، وأرجو من المسؤولين والوزارات أن يحلوا قضيتهم لا سيما قضية الأسرى المرضى”.

ووثقت المنصات لحظات مؤثرة للقاء الأسير حشاش بوالدته وعائلته في نابلس وسط الدموع وأحضان الشوق بعد سنوات الفراق والألم.

وزفّ الشبان في نابلس الأسير حشاش على الأكتاف ورددوا شعارات وطنية حماسية احتفاء بحريته وتقديرًا لتضحياته طوال 20 سنة في سجون الاحتلال.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند