السودان.. العثور على 20 جثة قرب الحدود مع ليبيا

أعلنت القوات المشتركة السودانية الليبية، الجمعة، إنقاذ 8 سودانيين والعثور على 20 جثة، في الصحراء على الحدود بين السودان وليبيا.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا) أنه جرى العثور على الجثث على الحدود المشتركة لولاية شمال دارفور مع ليبيا.

وأفادت الوكالة أن الذين تم العثور عليهم كانوا قادمين من ولاية شمال دارفور متجهين إلى ليبيا، في هجرة غير نظامية على متن سيارتين.

وبحسب الوكالة، أوضح العقيد الركن علي سعيد -قائد القوات المشتركة- أنه بعد المعلومات التي وصلت القوات المشتركة السودانية الليبية في مدينة دنقلا (شمال) وعمليات البحث، عُثر على 20 منهم ماتوا في الصحراء.

وأضاف استطاعت القوات (المشتركة) إنقاذ 8 أشخاص وتقديم الإسعافات الأولية والمساعدات الممكنة لهم، وهم الآن في صحة تامّة.

وحذّر سعيد من مخاطر ظاهرة الهجرة غير النظامية على أمن المجتمع وسلامته، مشيدًا في الوقت نفسه بيقظة القوات المشتركة السودانية الليبية وحرصها على مكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر والتهريب.

وأشار إلى أهمية تعاون السلطات الليبية مع القوات السودانية من أجل تأمين الحدود بين البلدين.

ويكافح السودان ظاهرة الهجرة غير النظامية التي تضاعفت معدّلاتها خلال السنوات الأخيرة، على حدوده الشرقية مع إثيوبيا وإريتريا امتدادًا إلى الحدود الشمالية الغربية مع ليبيا.

وتقود عمليات تهريب والاتجار بالبشر عصاباتٌ منظّمة لنقل المهاجرين إلى دولٍ مثل إسرائيل عبر مصر، وإلى أوربا عبر ليبيا.

ولا توجد إحصائيات رسمية بأعداد المهاجرين غير النظاميين والعصابات التي تنشط في تهريبهم بالسودان.

وتبرّر الحكومة السودانية غياب الإحصائيات بضعف إمكاناتها مقارنةً بالتكلفة الكبيرة لملاحقة العصابات عبر حدودها الواسعة.