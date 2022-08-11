مغني راب فلسطيني يعيد الذاكرة لتغطيات شيرين أبو عاقلة للأحداث في غزة (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمغني راب فلسطيني أعاد الذاكرة لتغطيات الزميلة شيرين أبو عاقلة للأحداث في غزة.

ويذكّـر “الرابر” أيوب شاهين بتغطيات شيرين المميزة، ويشير إلى شجاعتها بدخولها مخيم جنين وقت الحصار، فضلًا عن الإجماع الوطني التي كانت تحظى فيه شخصيتها.

وأشار إلى أنه لو قتل الاحتلال الإسرائيلي الزميلة، فهناك فلسطينيات يلدن يوميًا أطفالًا بروح شيرين ومقاومتها.

وفي 11 مايو/أيار الماضي، استشهدت الزميلة شيرين برصاصة في الرأس أثناء تغطيتها اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين، شمالي الضفة الغربية.

وفي 26 من الشهر ذاته، أعلن النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب عن نتائج تحقيقات النيابة العامة الفلسطينية، التي خلصت إلى أن أبو عاقلة قُتلت برصاص قناص إسرائيلي “دون تحذير مسبق”.

وفيما يلي كلمات أغنية الراب التي انتشرت بشكل كبيرة على مواقع التواصل:

“افتح أخبار البلد.. خليني أشوف الدولة

صوت الحقيقة تصفّى.. بين كفي المولى

برثي كلامي فيكِ.. بنثر أوجاعي قولا

خذي أحلام شبابي.. وجودك أنت أولى

حجم الدمار تسطر.. بقطرة زهرة جنين

وسط الحصار دخلتي.. وبتشهد قبة جنين

مش حزين بدي اتفجر.. صدى صوتك حكاية

عش الدبور تحول.. يا وطن نادي رماية

قًـنِّص عراسها يمكن.. تسكت صوت الحقيقة

مليون شيرين في بلادي.. بنولد بس في الدقيقة

بعتي أمريكا طول وعرض.. أنت أيقونة عزة

بعتي روحك لتراب الأرض.. أنت أوجاعك غزة

أنت أطفال النكبة.. أنت قصة وتاريخ

أنت صبرا وشاتيلا.. بالألم طفل يشيخ

أنت ضريبة حق.. أنت الأقصى وكنيسة

أنت أبوي لما تهجر قرية قدِّيسة