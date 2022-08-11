لبناني ينهي احتجاز رهائن في بنك بعد اتفاق على منحه جزءا من وديعته (فيديو)

قال مراسل الجزيرة في لبنان إن المودع المسلح الذي احتجز عددًا من الأشخاص رهائن داخل أحد البنوك سلّم نفسه للسلطات بعد الاتفاق حول حصوله على جزء من وديعته.

وأوضحت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية الرسمية أن “القوى الأمنية أخرجت المسلح من مصرف “فدرال بنك” في الحمرا، بعد الاتفاق على إعطائه 30 ألف دولار من أصل وديعته البالغ قيمتها 209 آلاف دولار”.

وذكرت وكالة رويترز أن الرجل رفع يديه تحية عند خروجه من البنك برفقة قوات الأمن.

وقال الصليب الأحمر اللبناني إن الرهائن الذين كان يحتجزهم المسلح لم يتعرضوا لسوء خلال العملية.

وذكر مراسل الجزيرة أن المسلح أطلق سراح 4 رهائن قبل انتهاء العملية.

واحتجز المودع المسلح عددًا من موظفي أحد المصارف في منطقة الحمرا ظهر اليوم الخميس، بعد أن رفض الموظفون طلبه بالحصول على وديعته المالية.

وقال حسن مغنية رئيس جمعية المودعين إن المسلح كان يطالب بالحصول على أمواله من أجل علاج والده ومواجهة تكاليف الحياة المرتفعة.

ومنذ أن بدأت الأزمة المالية في لبنان عام 2019، وضعت العديد من البنوك التجارية قيودًا وضوابط على أرصدة العملاء بالعملة الأجنبية.

وتضع البنوك حدًا أقصى لعمليات السحب النقدي الشهرية بالدولار الأمريكي، وتسمح بسحب مبالغ أخرى محدودة بالليرة اللبنانية بمعدل أقل بكثير من سعر السوق الموازية مما أدى إلى خفض كبير في القيمة الأصلية للودائع.