اكتمال 95% من البناء.. إثيوبيا تعلن تشغيل التوربين الثاني في سد النهضة لتوليد الكهرباء (فيديو)

أعلنت إثيوبيا اليوم الخميس تشغيل التوربين الثاني في سد النهضة لتوليد الكهرباء.

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد البدء في توليد الطاقة من خلال كميات المياه الضخمة في خزان السد.

عاجل | وكالة الأنباء الإثيوبية: الطاقة الحالية للتوربين الثاني في #سد_النهضة تبلغ 270 ميغاواط — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) August 11, 2022

وهنأ أبي أحمد “جميع الإثيوبيين على مساهماتهم المستمرة في مشروع سد النهضة الكبير”، مشيراً إلى أن “النجاحات التي تم تسجيلها حتى الآن تثبت أن ازدهار إثيوبيا سيتحقق حتمًا”.

وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية أن الطاقة الحالية للتوربين تبلغ 270 ميغاوات.

وأفاد مدير مشروع سد النهضة، كيفل هورو، بأن إجمالي عملية البناء المدني للمشروع وصل إلى 95%، بينما بلغت الأعمال الكهربائية 61%. وأضاف أن الجهود جارية لاستكمال المشروع خلال العامين ونصف العام القادمين.

وقال إن إجمالي عملية بناء المشروع وصل الآن إلى 83.3٪، وأضاف أن الجهود جارية لاستكمال المشروع خلال العامين ونصف العام القادمين.

عاجل | وكالة الأنباء الإثيوبية عن مدير مشروع #سد_النهضة: الجهود جارية لاستكمال مشروع سد النهضة خلال العامين ونصف العام القادمين — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) August 11, 2022

يذكر أن أبي أحمد افتتح رسميا توليد 375 ميغاوات من الطاقة الكهرومائية من التوربين الأول للسد في 20 فبراير/شباط الماضي.

وكانت الخارجية المصرية قدمت نهاية يوليو/تموز الماضي اعتراضا لدى مجلس الأمن الدولي ضد إثيوبيا لتأكيد الرفض التام لاستمرار إثيوبيا في ملء السد بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان حول الملء والتشغيل.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية قال إن مصر تلقت رسالة من الجانب الإثيوبي في 26 يوليو تفيد باستمرار إثيوبيا في ملء خزان سد النهضة خلال موسم الفيضان.