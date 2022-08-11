إيقاف إمام مسجد في تونس بعد تلاوته آيات تحتوي لفظ “انقلبتم” (فيديو)

فرضت السلطات التونسية على إمام مسجد في إحدى المحافظات عطلة إجبارية لمدة “10 أيام”، بعد تلاوته آيات تحوي لفظ “انقلبتم”، خلال أداء صلاة السبت الماضي بحضور وزير الشؤون الدينية.

وقال إمام خمس جامع السلام بمحافظة نابل في شرق البلاد، محمد زين الدين، إن الوزير إبراهيم الشائبي أبدى امتعاضه بعد أن تلا الآيات 26 و144 من سورة آل عمران في الركعتين الأولى والثانية على التوالي، يوم السبت الماضي.

وأشار في تصريح إذاعي، إلى أن الوزير الشائبي “مزح” معه عقب الصلاة حول الآية التي تضمنت لفظ “انقلبتم وينقلب”.

وقال الإمام زين الدين إن الوزير قال له أثناء حديثهما “يا شيخ.. من الأفضل تجنب هذه الآيات”.

وتفاجأ زين الدين لاحقًا باتصال هاتفي من سلطات المحافظة لإعلامه بأنه في عطلة إجبارية لمدة 10 أيام إلى حين النظر في شأنه.

من جهته أكد كاتب عام نقابة الشؤون الدينية بالاتحاد العام التونسي للشغل عبد السلام العطوي، أنه سيتم التحقق من أسباب قيام وزير الشؤون الدينية بعزل أحد الأئمة في محافظة نابل.

وبيّن العطوي أنه “في حال ثبوت عزل الإمام.. فلن نسكت، ونحن بصدد التنسيق مع اتحاد الشغل وسنتخذ خطوات للرد على نزيف العزل”.

وأشار كاتب عام نقابة الشؤون الدينية، في تصريح لإذاعة “آي إف أم”، على أن الأئمة في حالة ذهول مما حدث.

يشار إلى أن الآية التي قرأها الإمام كانت “وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئًا وسيجزي الله الشاكرين”.

يشار إلى أن الأزمة السياسة في تونس ازدادت حدتها خلال العام الماضي، بعد أن حل الرئيس قيس سعيّد البرلمان وسيطر على معظم السلطات، ومنح نفسه سلطات واسعة ضمن دستور جديد تم إقراره في استفتاء قبل أيام.

ويصف حزب النهضة وأحزاب أخرى تحركات سعيّد بأنها “انقلاب”، ويقولون إن دستور سعيّد الجديد والاستفتاء عليه -الذي تقول أرقام رسمية إن 30.5% من التونسيين صوتوا فيه- غير قانونيَّين.