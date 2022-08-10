رام الله تدشن شارعا باسم مراسلة الجزيرة الراحلة شيرين أبو عاقلة (فيديو)

دشنت بلدية مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأربعاء، شارعًا يحمل اسم مراسلة الجزيرة الراحلة شيرين أبو عاقلة تخليدًا لذكراها.

كما تم أيضًا تدشين جدارية تحمل رسمًا للزميلة الراحلة ونبذة عنها، وسط رسوم لمصلى قبة الصخرة وكنيسة القيامة وأسوار مدينة القدس المحتلة.

وقرر مجلس بلدية مدينة رام الله بعد اغتيال الزميلة الراحلة شيرين أبو عاقلة في مايو/أيار الماضي، إطلاق اسمها على شارع وسط المدينة.

واغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي شيرين خلال قيامها بتغطية عملية عسكرية لجيش الاحتلال قرب مدينة جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت شبكة الجزيرة الإعلامية إحالة ملف جريمة اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية.

وقالت الجزيرة إنها كلفت فريقًا دوليًا “يضم فريقها القانوني وخبراء دوليين لإعداد ملف كامل لتقديمه إلى المدعي العام للمحكمة”.