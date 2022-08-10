مقتدى الصدر يطالب بحل البرلمان العراقي قبل نهاية الأسبوع المقبل

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، إلى حل البرلمان العراقي خلال مدة “لا تتجاوز نهاية الأسبوع المقبل”.

وطالب الصدر في بيان على حسابه على تويتر “الجهات القضائية المختصة وبالأخص رئيس مجلس القضاء الأعلى” بالتدخل، و”تصحيح المسار وخصوصًا بعد انتهاء المهل الدستورية الوجيزة وغيرها للبرلمان باختيار رئيس للجمهورية وتكليف رئيس وزراء بتشكيل حكومة”.

وقال الصدر إن على القضاء أن “يقوم بحل البرلمان خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع المقبل”، وأن يكلف “رئيس الجمهورية بتحديد موعد انتخابات مبكرة مشروطة”، مؤكدًا أنه سيعلن عن تلك الشروط لاحقًا.

وأضاف أنه “خلال ذلك يستمر الثوار باعتصاماتهم”، مهددًا بأنه “سيكون لهم موقف آخر إذا ما خُذل الشعب مرة أخرى”.

ويأتي ذلك بعدما أعلن نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق، قبل أيام، عن رفضه حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة قبل عودة البرلمان إلى الانعقاد.

واقتحم مناصرو الصدر المنطقة الخضراء أواخر يوليو/تموز الماضي ودخلوا البرلمان، قبل أن ينقلوا اعتصامهم إلى محيطه.

ومنذ إجراء الانتخابات التشريعية في أكتوبر/تشرين الأول 2021، لم تنجح القوى السياسية العراقية في تشكيل حكومة في البلاد.

وكان الصدر قد دعا إلى إجراء انتخابات مبكرة وتعديل الدستور بعد سحب نوابه من البرلمان في يونيو/حزيران الماضي.

وجاءت خطوة سحب النواب بعد إخفاق الصدر في تشكيل حكومة على الرغم من حصوله على ما يقرب من ربع مقاعد البرلمان، وجمعه العدد الكافي من الحلفاء لضمان تأييد أكثر من نصف المجلس.