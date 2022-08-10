الصين تهدد بالاستيلاء على تايوان بالقوة إذا استدعى الأمر

هددت الصين، اليوم الأربعاء، مجددًا بالاستيلاء على تايوان على خلفية استمرار التوترات بشأن الجزيرة الذاتية الحكم، مؤكدة أن “استخدام القوة” لاستعادة الجزيرة ما زال مطروحًا “ملاذًا أخيرًا”.

وقالت الحكومة الصينية في تقرير تعريفي بقضية تايوان نشرته الأربعاء “سنعمل بكل إخلاص، وسنبذل قصارى جهودنا لتحقيق إعادة التوحيد السلمي، ولكننا لن نتخلى عن استخدام القوة، وسنحتفظ بخيار اتخاذ كل الإجراءات الضرورية”.

وأضافت “استخدام القوة سيكون الملاذ الأخير الذي يُتخذ تحت ظروف قاهرة. لن نضطر لاتخاذ إجراءات عنيفة للرد على الأعمال الاستفزازية من جانب العناصر الانفصالية أو القوات الخارجية إلا في حال تجاوزهم لخطوطنا الحمراء”.

وقالت القيادة الصينية إنها لن تتهاون إزاء التدخل الأجنبي في تايوان، مضيفة “سنحبط أي محاولة لتقسيم بلادنا، وسنعمل كقوة جبارة من أجل إعادة التوحيد الوطني والتجديد”.

وجاء في الوثيقة التي تبدو أقرب إلى يد ممدودة للسلطات التايوانية “نحن على استعداد لخلق مساحة واسعة (للتعاون) من أجل تحقيق إعادة توحيد على نحو سلمي”.

يأتي التحذير الصيني الجديد بعد مناورات عسكرية صينية مكثفة جرت في الأيام الأخيرة حول الجزيرة، ردًّا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايبيه.

واعتبرت بيجين زيارة ثالث مسؤولة في هرم السلطة بالولايات المتحدة “استفزازًا”، إذ كانت قد تعهدت بعدم إقامة علاقة رسمية مع أراضي الجزيرة.

وترفض القيادة الصينية مثل هذا التواصل الرسمي من جانب دول أخرى مع تايوان، لأنها تعتبر الجزيرة جزءًا من أراضيها.

وعلى الجانب الآخر، ترى تايوان -التي يبلغ عدد سكانها نحو 23 مليون نسمة- نفسها منذ فترة طويلة كيانًا مستقلًّا.