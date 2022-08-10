أسرة الشهيد إبراهيم النابلسي توجه رسالة لقوات الاحتلال (فيديو)

أكدت أم الشهيد إبراهيم النابلسي أن ابنها -القائد في كتائب شهداء الأقصى- كان يتمنى الشهادة، مؤكدة أنه بشهادته انتصر على قوات الاحتلال.

وقالت في لقاء مع الجزيرة مباشر، مساء الثلاثاء، إن ابنها كان يمثل “رعبًا للكيان” ولم يستشهد بأيدي الاحتلال”.

وأوضحت أن فلسطين ولّادة ولا تلد إلا “أحرارًا” يدافعون عن الأقصى والقدس.

وانتقدت أم إبراهيم من يقولون إن الشعب الفلسطيني تعب من كثرة شهدائه، قائلة إنه إذا كان ابنها إبراهيم قد استشهد فإن هناك آلافًا من أبناء الشعب الفلسطيني على استعداد للتضحية والشهادة دفاعًا عن مقدساته، على حد قوله.

وقالت “إبراهيم شرّفنا حيًّا وشهيدًا”.





وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأم إبراهيم وهي تطلق الزغاريد، وتدعو لابنها بالثبات بعد استشهاده مع اثنين من رفاقه برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

واستشهد إبراهيم النابلسي وإسلام صبوح وحسين جمال طه برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء.

وحاول جيش الاحتلال اعتقال إبراهيم النابلسي مرات عدة، وكانت المحاولة الأخيرة في 24 يوليو/تموز الماضي في عملية داخل نابلس، لكنه فشل في ذلك وأسفرت العملية عن استشهاد اثنين من الفلسطينيين.