وزير الدفاع التركي: السفن المحملة بالحبوب الأوكرانية ستتوالى بنفس آلية الشحنة الأولى

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن السفن المحملة بالحبوب الأوكرانية ستتوالى بنفس آلية الشحنة الأولى.

وأضاف أكار في حديث لوكالة الأناضول التركية الرسمية، أن “أزمة الغذاء العالمية يمكن أن تؤثر في حركة الهجرة من أفريقيا إلى أوربا وتركيا”.

وتابع قائلا “هناك مواد غذائية وكيميائية في موانئ روسيا تنتظر الشحن، وسنكون سعداء إذا قدمنا ​​مساهمة بهذا الصدد”.

وبشأن العملية العسكرية المنتظرة في سوريا، قال أكار “عملياتنا العسكرية تستهدف تحقيق أمن واستقرار تركيا إلى جانب أمن واستقرار سوريا والعراق”.

وأشار وزير الدفاع التركي إلى أن الهجوم على القنصلية التركية في الموصل يؤكد أن هناك من يسعى لتخريب علاقات تركيا مع جيرانها.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأوكراني إن استئناف تصدير الحبوب الأوكرانية يشكل انفراجا للعالم.

وكانت وزارة الدفاع التركية، قد أعلنت أن السفينة الأولى المسيّرة وفق اتفاق تصدير الحبوب، انطلقت محملة بالذرة من ميناء أوديسا الأوكراني، وستصل إلى إسطنبول غدًا الثلاثاء.

وأضافت في بيان لها، اليوم الاثنين، أن السفينة التي ترفع علم سيراليون، غادرت ميناء أوديسا بحلول الساعة 05:30 (بتوقيت غرينتش).

وأوضح البيان أن السفينة ستخضع لعملية تفتيش من قبل الأطراف المعنية، قبل مواصلة رحلتها نحو وجهتها الأخيرة في لبنان.