الصين تهدد: جيشنا “لن يقف مكتوف الأيدي” إذا زارت بيلوسي تايوان

قالت الصين، اليوم الاثنين، إن جيشها “لن يقف مكتوف الأيدي” إذا أقدمت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي على زيارة تايوان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، إنه نظرا لوضع بيلوسي واعتبارها الشخص الثالث في ترتيب الإدارة الأمريكية فإن زيارتها لتايوان “سيكون لها تأثير سياسي جسيم”.

وبدأت بيلوسي جولة تشمل 4 دول آسيوية تضم سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان، وسط تكهنات كبيرة بأنها قد تخاطر بإغضاب الصين من خلال زيارة تايوان المتمتعة بحكم ذاتي.

برميل بارود

من جانبها، قالت الإذاعة التايوانية في تغريدة على حسابها على تويتر إن بيلوسي ستصل العاصمة تايبيه مساء غد الثلاثاء.

وأشارت صحيفة “غلوبال تايمز” القومية التابعة للحكومة في الصين إلى أن بيلوسي قد تلجأ إلى “حجج طارئة مثل عطل في الطائرة أو نفاد الوقود” للهبوط في مطار تايواني خلال جولتها في آسيا.

وقال المحرر السابق في “غلوبال تايمز” هو شيجين في تغريدة، يوم الاثنين، “إذا تجرأت على التوقف في تايوان، فسيشعل ذلك برميل البارود في مضيق تايوان”.

وحذرت الخارجية الصينية من أن هذه الزيارة “ستهدد السلم والاستقرار” في مضيق تايوان.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية إنه “إذا زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تايوان، فستتخذ الصين إجراءات رد حازمة وقوية للدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها”.

وأضاف “أما بالنسبة لطبيعة الإجراءات، في حال تجرأت على القيام بالزيارة، فسننتظر ونرى”.

علاقات مستقرة

وحث رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ، بيلوسي، على السعي من أجل إقامة علاقات مستقرة مع الصين.

وجاء تصريحات رئيس وزراء سنغافورة عقب استقباله بيلوسي صباح الاثنين.

وارتفع منسوب التوتر بين الولايات المتحدة والصين منذ أسابيع إثر معلومات مفادها أن بيلوسي قد تتجه إلى تايوان التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها.

وخلال مسيرتها في الكونغرس التي تمتد أكثر من 35 عاما، كانت نانسي بيلوسي ناقدة قوية للصين. وتعتبر بيجين أي زيارة ولو قصيرة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي استفزازًا.

ويتوجه مسؤولون أمريكيون بانتظام إلى تايوان تعبيرًا عن دعمهم لها إلا أن زيارة بيلوسي وهي من أعلى المسؤولين في الدولة الأمريكية ولها وزن في الحياة السياسية، ستكون غير مسبوقة منذ زيارة سلفها نيوت غينغريتش عام 1997.

وتصنف الصين تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي على أنها “مقاطعة صينية منشقة” يجب أن تصبح جزءا من البلاد.