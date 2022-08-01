الجزيرة تطالب السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن صحفييها

استنكرت شبكة الجزيرة الإعلامية، اليوم الاثنين، قرار السلطات المصرية تجديد حبس الزميل ربيع الشيخ، الصحفي بقناة الجزيرة مباشر، احتياطيًّا لمدة 45 يومًا، واحتجازه دون محاكمة أو تهم لمدة عام.

واعتُقل الشيخ في 1 أغسطس/آب 2021 بمطار القاهرة الدولي، عندما وصل مع زوجته وأطفاله لقضاء عطلة عائلية. وقد أثّر استمرار تمديد احتجازه على مدار العام والحبس الانفرادي في سجن طرة سيئ السمعة تأثيرًا شديدًا عليه، وأدى إلى تدهور صحته البدنية والنفسية.

واعتبرت الجزيرة في بيان أن احتجاز الزميل اعتداء على حرية الصحافة، وحمّلت السلطات المصرية المسؤولية عن سلامة الشيخ وأمنه وجميع الصحفيين الآخرين المحتجزين والمسجونين لمجرد قيامهم بواجباتهم الصحفية.

عاجل | شبكة الجزيرة:

• تستنكر قرار السلطات المصرية تجديد حبس الزميل #ربيع_الشيخ الصحفي بقناة #الجزيرة_مباشر واحتجازه دون محاكمة أو تهم لمدة عام

• تحمل السلطات المصرية المسؤولية عن سلامة وأمن ربيع

الشيخ وجميع الصحفيين المحتجزين والمسجونين لمجرد قيامهم بعملهم #مصر — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) August 1, 2022

وطالبت الشبكة السلطات المصرية بالإفراج عن ربيع الشيخ وزملائه الثلاثة بقناة الجزيرة مباشر المحتجزين في مصر بلا تهمة، وهم هشام عبد العزيز وبهاء الدين إبراهيم وأحمد النجدي.

ودعت المنظمات والهيئات الداعمة لحرية الصحافة والمعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة اعتقالهم التعسفي، والمطالبة بإطلاق سراحهم فورًا.

والشيخ (39 عامًا) لديه 3 أطفال ومن مواليد محافظة الفيوم، وهو عضو في نقابة الصحفيين المصرية، وعمل بمصر لسنوات منتجًا لبرامج تلفزيونية وصحفيًا في جريدة اليوم السابع، قبل أن ينتقل إلى الدوحة ويعمل منتجًا للمقابلات في شبكة الجزيرة الإعلامية منذ عام 2014.

صحفيو الجزيرة المعتقلون

وتعتقل السلطات المصرية 4 صحفيين يعملون في قناة الجزيرة مباشر، هم أحمد النجدي وهشام عبد العزيز وبهاء الدين إبراهيم، إضافة إلى ربيع الشيخ، واعتُقلوا جميعهم خلال إجازات اعتيادية إلى مصر خارج نطاق عملهم.

ويخضع الزميل هشام عبد العزيز للحبس على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1956 لسنة ‏‏2019، رغم أنه تجاوز مدة الحبس الاحتياطي القصوى المحددة قانونًا بعامين في الخامس من يناير/كانون الثاني الماضي.

مصر.. عام على اعتقال الصحفي في الجزيرة مباشر ربيع الشيخ (فيديو) لتخطي الحجب| https://t.co/0wjZZPAdA7https://t.co/Pi6JljpUle — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 31, 2022

أما بهاء الدين إبراهيم فمحبوس على ذمة التحقيقات في قضية تعود إلى عام 2018، واعتُقل بموجبها من مطار برج العرب بمحافظة الإسكندرية يوم 22 فبراير/شباط 2020، وتعرّض للإخفاء القسري والضرب والتعذيب داخل محبسه، وفقًا لرواية زوجته.

أما الزميل أحمد النجدي (67 عامًا) فقد اعتُقل أثناء إجازة اعتيادية لزيارة أهله في مصر، وتباشر السلطات تجديد حبسه بصفة مستمرة مع تجاهل وضعه الصحي المتدهور.