إيران: لدينا قدرة على إنتاج قنبلة ذرية لكن لا نخطط لصناعتها

قال محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الاثنين، إن طهران لديها القدرة التقنية على إنتاج قنبلة ذرية، ولكنها لا تخطط للقيام بذلك.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أشار خلالها إسلامي إلى القدرات التقنية النووية التي تتمتع بها إيران، وعدم وضعها أي خطط لصنع قنبلة نووية على جدول أعمالها، حسبما نقلته وكالة فارس الإيرانية.

وفي هذا السياق، أوضح إسلامي أن العلاقات بين المنظمة الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تنقطع، لافتا إلى أن جميع ممارسات إيران في هذا الشأن تتم تحت إشراف الوكالة على أساس معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

ونفى إسلامي الاتهامات بأن إيران تتعمد ممارسة ضغوط على القوى الدولية في إطار المفاوضات الرامية لإعادة إحياء الاتفاق النووي.

وأكد بذلك تصريحات سابقة أدلى بها كمال خرازي، المستشار البارز للزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، في يوليو/ تموز.

وقال إسلامي “كما ذكر السيد خرازي، إيران لديها القدرة التقنية على إنتاج قنبلة ذرية، لكن مثل هذا البرنامج غير مطروح على جدول الأعمال”.

وتُخصب إيران بالفعل اليورانيوم حتى درجة نقاء 60%، وهي أعلى بكثير من سقف 3.67% المحدد بموجب اتفاق طهران النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية. ويتطلب صنع قنبلة نووية توفر يورانيوم مخصب بنسبة 90%.

ويتفاوض دبلوماسيون من إيران والولايات المتحدة و5 دول أخرى (الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) منذ شهور، في العاصمة النمساوية فيينا، حول صفقة لإعادة التزام طهران بالقيود على برنامجها النووي، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها.

وفي مايو/أيار 2018، أعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب العقوبات على طهران، بعد إعلان انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم في عهد سلفه الديمقراطي باراك أوباما.