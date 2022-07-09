شاهد: محتجون سريلانكيون يمرحون في مسبح الرئيس بعد فراره

اقتحم مواطنون سريلانكيون القصر الرئاسي عقب فرار الرئيس (ماهيندا راجاباكسا) منه في أعقاب أزمة اقتصادية تضرب البلاد.

وأظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها مواطنون يمرحون في المسبح الخاص بالقصر.

وقال مصر من وزارة الدفاع إن راجابكسا فر من منزله، بعد أن اخترق آلاف المحتجين حواجز الشرطة في كولومبو العاصمة التجارية لسريلانكا واقتحموا مقر الإقامة الرسمي، ظهر اليوم السبت، في واحدة من أكبر المسيرات المناهضة للحكومة هذا العام.

وأظهر مقطع فيديو أعدادًا كبيرة من المواطنين يقتحمون مقر إقامة الرئيس.

واستولى المحتجون الذين يطالبون باستقالة رئيس سريلانكا والحكومة، على مكاتب الرئيس التي تقع على بعد أقل من كيلومتر من المقر الرئاسي الذي كان محتجون غاضبون من انهيار الاقتصاد، قد اقتحموه بالفعل.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع في محاولة لوقف المحتجين ولكن دون جدوى، وقال مسؤول بمكتب الرئيس إنه نقل إلى منطقة “أكثر أمانا”.

جدير بالذكر، أن رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكرمسينغ، أعلن في يونيو/حزيران الماضي، انهيار اقتصاد بلاده بالكامل وعدم قدرتها حتى على دفع مستحقات واردات البترول.

وتعاني سريلانكا منذ عدة أشهر نقصا حادا في الغذاء والوقود والأدوية، وهي أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلال البلاد عام 1948، بعد أن أدت جائحة كورونا إلى انخفاض كبير في عائدات السياحة والتحويلات المالية من المغتربين.

كما تواجه البلاد المثقلة بالديون أوضاعا اقتصادية ومالية متفاقمة، ناتجة عن ارتفاع خدمة الدين وتراجع المداخيل المالية الناجمة عن تأثير الوباء، وعجز عن الاستيراد لعدم وفرة النقد الأجنبي.

وخلال وقت سابق من العام الجاري، أعلنت سريلانكا أنها ستعلق سداد 7 مليارات دولار من الديون الخارجية المستحقة هذا العام.

وتخوض البلاد مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ؛ في وقت واجب على الدولة أن تدفع 5 مليارات دولار في المتوسط ​​سنويا حتى عام 2026.